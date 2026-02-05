В Томске расторгнут договоры с перевозчиками маршрутов №4 и №53

5 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Контракты с перевозчиками томских маршрутов №4 и №53 будут расторгнуты из-за неисполнения обязательств. Соответствующее решение принял мэр города Дмитрий Махиня, сообщивший об этом в своем телеграм-канале.

— Причина, как и в предыдущих ситуациях, — халатное отношение к добровольно взятым на себя обязательствам, — уточнил градоначальник.

Ссылаясь на данные Центра организации и контроля пассажироперевозок он отметил, что в морозные дни на маршруте №4 фиксировалось критически мало машин на линии, интервал мог достигать двух часов.

— Люди мерзли на остановках и массово опаздывали на работу. Претензионная работа не давала результатов, — подчеркнул мэр.

В свою очередь, перевозчик маршрута № 53 нарушил муниципальный контракт, использовав в Северске автобус, который числится на томском маршруте.

Профильный департамент приступил к процедурам подготовки расторжения контракта. У перевозчиков будет 10 дней на то, чтобы полностью устранить все нарушения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».