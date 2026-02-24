18+
В Томске запустили светофор через ул. Клюева

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, интересные новости Томска изменения дорожной обстановки В Томске запустили светофор через ул. Клюева

В Томске на Суворовском кольце ввели в эксплуатацию пешеходный светофор через ул. Клюева, сообщает пресс-служба мэрии.

— Регулируемый переход позволит снизить на этом участке риск аварийных ситуаций, обеспечит безопасность пешеходов и упорядочит транспортные потоки, - сказал заместитель мэра - начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.

Также специалисты восстановили работоспособность светофоров на пересечении Иркутского тракта и ул. Производственной (с. Корнилово), а также на перекрестках ул. Гоголя и ул. Герцена, ул. Гоголя и ул. Никитина.

