В Томске запустили светофор через ул. Клюева

24 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске на Суворовском кольце ввели в эксплуатацию пешеходный светофор через ул. Клюева, сообщает пресс-служба мэрии.

— Регулируемый переход позволит снизить на этом участке риск аварийных ситуаций, обеспечит безопасность пешеходов и упорядочит транспортные потоки, - сказал заместитель мэра - начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.

Также специалисты восстановили работоспособность светофоров на пересечении Иркутского тракта и ул. Производственной (с. Корнилово), а также на перекрестках ул. Гоголя и ул. Герцена, ул. Гоголя и ул. Никитина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».