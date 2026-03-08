18+
Эволюция равноправия. Как появилась и во что развилась идея борьбы за права женщин

С момента, когда 8 марта стал Международным женским днем, прошло более 115 лет. За долгую историю смыслы, вкладываемые в эту дату, менялись в зависимости от политической ситуации и общественных запросов.

Что с ними происходило, поговорили с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры российской истории ФИПН ТГУ Ильей Дунбинским.

Хлеба и легенд

Как появился праздник и сколько ему на самом деле лет?

— Изначально, если мы говорим про 8 марта, то его связывают с самым первым выступлением женщин, которое произошло в Нью-Йорке 8 марта 1857 года, — рассказывает Илья Дунбинский. — Женщины-работницы текстильной фабрики протестовали против 16-часового рабочего дня и очень низких зарплат. Однако это, скорее, начальное событие, которое воспринималось как некая легенда.

Более значимым событием считается вторая международная Конференция коммунисток и социалисток в Копенгагене. На ней Клара Цеткин предложила сделать 8 марта Международным днем борьбы женщин за свои права.

IМеждународный конгресс социалистов, Копенгаген, 1910 г. В центре Александра Коллонтай и Клара Цеткин
Фото: http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/987/=254125.502.jpg

Роза Люксембург на Первой международной конференции женщин-социалисток, 1907 г.
Фото: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=1665

— В России, как и во всем мире, этот праздник отмечался в разные дни марта, — поясняет историк. — Окончательную привязку к 8 марта он получил в ходе Февральской революции. Тогда, 23 февраля по старому стилю, женщины Петрограда выступили с массовыми демонстрациями, требуя хлеба, поскольку в Петроград черного хлеба не завезли, остался только белый, крайне дорогой, который рабочие просто не могли себе позволить. С этих лозунгов у нас началась Февральская революция. Для того, чтобы увековечить и сам день ее начала, и роль женщин в этом процессе, у нас начинает праздноваться 8 марта.

Больше не пролетарка

Что произошло с женским днем после победы большевиков и смены государственного строя в стране?

— Изначально, в 1920-х годах, он праздновался во многом как День женщин-пролетарок и женщин-революционерок, которые борются за свои права, — говорит Илья Дунбинский. — На волне идеи всемирной революции 8 марта у нас воспринимался соответствующим революционным праздником.

Но уже в 1930-е годы характер меняется:

— Происходит переход к празднованию Дня женщин как неких хранительниц домашнего очага. Это усиливается во время войны, когда необходимо было заботиться о семье и ее воспроизводстве. Окончательно праздник преображается уже в послевоенное время, — отмечает Дунбинский

К 1965 году 8 марта в Советском Союзе стал выходным праздничным днем. Современный характер дата приобрела ближе к 1980-м годам, когда революционная идея окончательно была вытеснена. Событие перешло из публичной сферы митингов в частную семейную историю.

— Если говорить о причинах трансформации праздника, можно отметить то, что к 1980-м годам, а то и раньше, базовые потребности женщин были в России удовлетворены, а идеи революции были отметены уже в 1930-е годы, — добавляет историк. — Отсюда необходимость революционного праздника уступила естественным общечеловеческим нуждам. Потребность в заботе, внимании и так далее — все эти вещи во многом объединяются в рамках 8 марта, как праздника.

Окончательно устоявшимся праздником Международный женский день стал в 1975 году (ООН приняла резолюцию, которая закрепила дату в календаре) с ритуалами дарения цветов и освобождения от домашних дел. Политический подтекст оказался минимальным.

Томск в авангарде

А что в Томске? В 1905 году в городе появился профсоюз работниц швейных мастерских, который должен был отстаивать права женщин, в том числе бороться за увеличение заработной платы. Через 11 лет — в 1914-м — отделение Российской лиги по борьбе за равноправие женщин.

— Томский университет стал набирать в качестве вольнослушательниц девушек практически со своего открытия, — говорит Илья Дунбинский. — Сдвиг произошел в результате Первой русской революции, в 1906 году, когда женщин массово начали принимать в университеты. В том году поступили 54 девушки, которые стали обучаться на медицинском и юридическом факультетах.

Вольнослушательницы Императорского Томского университета.
Фото: elib.tomsk.ru

— По инициативе профессоров Императорского Томского университета еще до того, как женщины получили право на высшее образование в масштабах империи, — добавляет историк — в рамках Сибири были созданы Высшие женские курсы в Томске (по аналогии с Бестужевскими высшими женскими классами), куда могли поступить женщины.

После подавления революции в 1908 году Министерство народного просвещения запретило им получать образование. Последовали массовые отчисления из университетов. Но к 1913 году женщинам снова было разрешено поступать в ТГУ, а со следующего года возможность получить высшее образование закрепили по всей стране.

— Если говорить про Томский университет, то на протяжении всей истории он был во многом в авангарде борьбы за равноправие, — рассказывает историк. — Именно в Томском государственном университете первые женщины получили степени докторов физико-математических наук.

Одной из первых женщин-докторов физико-математических наук стала Вера Кудрявцева (в центре снимка), она занималась физикой твердого тела. Доктором биологических наук была Лилия Сергиевская, которая исследовала флору Сибири. Также известны Мария Нейборг — доктор геологических наук и Елизавета Аравийская — профессор математического факультета.
Фото: wiki.tsu.ru

Что произошло после?

— Если говорить про современность, то сейчас в России 8 марта — это гендерный праздник, — поясняет историк. — Смысл его теперь в красоте, материнстве, оказании внимания и дарении подарков. В то время как на Западе [по-прежнему] это день протеста и правозащиты. Там на 8 марта проводятся митинги, акции и обсуждаются проблемы неравенства, насилия, дискриминации по отношению к женщинам.

Почему такая разница в восприятии? Илья поясняет — в России с приходом большевиков и с изданием декрета о трудящемся народе, в рамках которого уравнивались в правах мужчины и женщины, было закрыто большинство тех проблем и вопросов, за которые боролись женщины в Европе. Многие права были обретены ими лишь в 1950–1960-е годы. Отсюда и сегодняшние различия в понимании праздника и роли женщины в нем.

Праздник 8 марта, появившийся в России на волне борьбы за мировую революцию, после установления пролетарского государства, потерял эту смысловую привязку, отмечает историк. А позднее утратившие популярность идеи Октября окончательно утащили за собой в забвение день пролетарской борьбы за женские права.

Текст: Александра Токарева

