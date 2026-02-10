18+
Росводресурсы заказали дноуглубление реки Томь в Томске в 2026-2028 годах

Город, Томские новости, интересные новости Томска Росводресурсы заказали дноуглубление реки Томь в Томске в 2026-2028 годах

ГБВУ «Центррегионводхоз» (входит в «Росводресурсы») в 2026–2028 годах планирует провести расчистку русла реки Томь и ее дноуглубление в пределах города Томска для снижения негативного влияния паводка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Для этого ведомство объявило электронный аукцион, сообщается на сайте госзакупок. Подрядчику предлагается провести работы поэтапно на пятикилометровом участке. Объем извлекаемого грунта в общей сложности составит 190,2 тыс. куб. метров. В работах необходимо использовать самоходный земснаряд и плавучий кран.

Стоимость дноуглубления составит не более 118,6 млн рублей. Заявки принимаются до 17 февраля, итоги будут подведены 18 февраля.

Ранее сообщалось, что работы по расчистке дна реки Томь начались в 2025 году из-за сложной паводковой обстановки.

