«Теория звука» пройдет на площадке бывшего томского завода «Контур»

16 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Фестиваль новой музыки «Теория звука» пройдет в Томске 16 мая. Его гостей ждут концерт сибирских музыкантов, ночной рейв и образовательный блок. Как уточняют организаторы, фестиваль станет одним из самых масштабных музыкальных событий весны в Сибири.

Программа «Теории звука» включает три блока: днем — образовательный лекторий и выставка аудиотехники. Здесь можно будет увидеть и послушать акустические системы, которые самостоятельно собирают томские музыканты.

Вечером пройдет концерт с участием сибирских артистов, а ночью — рейв с танцевальной электронной музыкой. На двух сценах фестиваля выступят музыканты из Томска, Новосибирска, Красноярска, Омска и других городов Сибири. «Теория звука» пройдет на территории бывшего завода «Контур» площадью 2500 м² (ул. Вершинина, 46/2, ориентир — ТЦ «СмайлCity»).

— Наша цель — глубоко вовлечь людей в тематику живой и электронной музыки. За один день гости фестиваля смогут услышать живые выступления сибирских артистов, увидеть, как устроены саунд-системы и аудиотехника, посетить лекторий о звуке и музыкальной индустрии. Нам важно развивать локальную сцену, показывать сибирских музыкантов и одновременно укреплять образ Томска как современного культурного города, в который хочется приезжать, — отметил директор фестиваля и руководитель агентства Street Vision Иван Ларионов.

Напомним, «Теория звука» — музыкальный фестиваль, регулярно проходивший в Томске с 2015 до 2020 года. В 2025 году его решили возродить агентство Street Vision и студия MaxShowDesign. Тогда мероприятие посетили более 2 500 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».