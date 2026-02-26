18+
Совет по сохранению объектов культурного наследия появился в администрации Томской области

Власть, Город, Томские новости, интересные новости Томска сохранение исторический облик Совет по сохранению объектов культурного наследия появился в администрации Томской области

В Томской области создали научно-методический совет по вопросам сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия на территории региона. Он включил один из домов «Ансамбля богадельни имени М. и П. Миллюнонек» в перечень таких объектов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, совет создан при региональном комитете по охране объектов культурного наследия. В его состав вошли строители, проектировщики, архитекторы, представители вузов и другие эксперты отрасли.

— Научно-методический совет по вопросам сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия будет осуществлять научно-методическое и консультативное сопровождение деятельности региональной власти и содействовать в реализации мероприятий в области сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе с привлечением профессионального и экспертного сообществ, — пояснил заместитель губернатора Томской области по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

На первом заседании участники рассмотрели научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.» (автор проекта — ООО «СтройПроект»). Совет дал рекомендацию комитету по охране объектов культурного наследия согласовать проект.

Также участники рассмотрели вопрос включения в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта «Ансамбль богадельни имени М. и П. Миллюнонек», обладающего признаками объекта культурного наследия и расположенного по ул. Киевская, 105, 105а, 105в. Одно из зданий на — ул. Киевской, 105 — включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

