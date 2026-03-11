В середине апреля в Томске приступят к замене коммуникаций под улицами Пирогова и Герцена

11 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В этом году в Томске планируют заменить десять переходов тепловых сетей под городскими дорогами, включенными в план благоустройства. Начало работ запланировано на середину апреля, с наступлением положительных температур.

Как сообщает пресс-служба «ТомскРТС», первыми в этом году будут заменены переходы теплотрасс от тепломагистралей №1 и №2Г под улицами Пирогова и Герцена. Уточняется, что эти коммуникации были построены в 1980-х годах и нуждаются в капремонте.

— Наши специалисты традиционно начинают замену теплотрасс под автодорогами ещё до старта масштабной ремонтной кампании на тепловых сетях города, когда нет столь высокой загрузки персонала и техники. Это позволяет выполнять перекладку участков максимально оперативно, что очень важно с учётом необходимости перекрытия движения транспорта на время выполнения работ. Кроме того, заблаговременная замена этих объектов позволяет в ремонтный сезон высвобождать персонал и технику для ремонта других участков, — отметил директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Дмитрий Бутаков.

В сообщении отмечается, что работы будут проводиться по согласованию с городской администрацией. В план работ помимо названных выше вошли участки теплотрасс на улицах Кулагина, Октябрьской, а также теплосети в переулке Спортивном на перекрёстке с улицей Гоголя и на площади Ново-Соборной на перекрёстке с проспектом Ленина. Всего в ходе работ по перекладке теплотрасс в границах проезжих частей специалистам предстоит заменить около километра изношенных трубопроводов.

— Заблаговременная перекладка теплосетей под проезжими частями до начала сезона дорожного ремонта позволяет минимизировать риски возникновения дефектов на теплотрассах, расположенных под отремонтированными участками дорог, и необходимости нарушать новое дорожное полотно для устранения повреждений, — отметил директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Дмитрий Бутаков.

