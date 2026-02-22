18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске сожгли чучело Масленицы

Город, Конкурсы и акции, Праздники, Томские новости, масленица интересные новости Томска события афиша праздники фотоотчеты В Томске сожгли чучело Масленицы

Сегодня, 22 февраля, в Городском саду Томска прошли праздничные гуляния, посвящённые Масленице. Для гостей подготовили концертную программу, народные игры и традиционное сожжение чучела.

На сцене выступили творческие коллективы города, а для детей организовали развлекательную программу с аниматорами.

Посетители праздника могли принять участие в состязаниях и интерактивах, которые провели представители городских объединений и клубов исторической реконструкции. Горожанам показали образы служилых людей — основателей Томска. Желающие испытали себя в конкурсе с подъёмом на масленичный столб, где разыгрывались призы.

Завершилось мероприятие сожжением чучела — традиционным символом проводов зимы.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Власти Томска передумали расторгать договор с перевозчиками №4 и №53

13 февраля 2026
Томские новости

Приставы арестовали три мусоровоза у правопреемника «Спецавтохозяйства»

10 февраля 2026
Томские новости

В Изумрудном доме покажут негативы профессора Сапожникова с видами Томска XIX–XX вв.

2 февраля 2026
Томские новости

Признание зданий аварийными не лишает их государственной охраны — верховный суд РФ

4 февраля 2026
Томские новости

С начала года в Томске подешевели новостройки, жилье на вторичном рынке немного подорожало

9 февраля 2026
Еда

Теплый день. Гид по воскресному обеду от «Славянского базара»

11 февраля 2026
Томские новости

Доля занимающихся спортом в Томской области выросла в 1,5 раза за 6 лет

18 февраля 2026
Томские новости

Томские производители представят свою продукцию в Саудовской Аравии

5 февраля 2026
Томские новости

Более 2,5 тыс. томичей приняли участие в забеге «Лыжня России»

14 февраля 2026