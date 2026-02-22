В Томске сожгли чучело Масленицы
Сегодня, 22 февраля, в Городском саду Томска прошли праздничные гуляния, посвящённые Масленице. Для гостей подготовили концертную программу, народные игры и традиционное сожжение чучела.
На сцене выступили творческие коллективы города, а для детей организовали развлекательную программу с аниматорами.
Посетители праздника могли принять участие в состязаниях и интерактивах, которые провели представители городских объединений и клубов исторической реконструкции. Горожанам показали образы служилых людей — основателей Томска. Желающие испытали себя в конкурсе с подъёмом на масленичный столб, где разыгрывались призы.
Завершилось мероприятие сожжением чучела — традиционным символом проводов зимы.
Фото: Савелий Петрушев
