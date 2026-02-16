Экс-проректора ТГАСУ осудили по делу о растрате

16 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Октябрьский районный суд Томска признал виновным в растрате бывшего первого проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и приговорил его к 4 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Первый проректор дал руководителю структурного подразделения вуза указание фиктивно трудоустроить друга своего сына на должность лаборанта. С декабря 2018 года по сентябрь 2022 года начисляемую неработающему специалисту заработную плату получал сын экс-проректора, оставляя часть средств приятелю. Общая сумма ущерба составила 8,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Экс-проректору и его сыну инкриминировали ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), они вину не признали, но в полном объеме возместили ущерб. Третий фигурант с предъявленным обвинением согласился частично.

Суд, помимо заключения, приговорил экс-проректора к штрафу в размере 950 тыс. рублей, лишил его госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Сына экс-проректора приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей, третьего фигуранта — к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении четвертого фигуранта выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске.

Как сообщалось, в мае 2025 года СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего первого проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына. Изначально им инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Вакс на момент возбуждения дела занимал должность директора департамента общего управления и финансово-экономической политики ТГАСУ. До этого еще в 1990-х он был заместителем мэра Томска, а в 2008 по 2018 годы — председателем Счетной палаты Томска.

