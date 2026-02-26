День кошек в Томске отметят зооярмаркой и гаражкой

26 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В эти выходные, 28 февраля и 1 марта, в Томске пройдет зооярмарка, посвященная Дню кошек. Гостей ждут концерты, мастер-классы, фотозоны, гаражная распродажа, а также знакомство с животными, которые ищут дом.

Как уточняют, организаторы, в субботу, 28 февраля, в 12.00 ярмарку откроет концерт томского регионального клуба «Познание». Затем все желающие смогут научиться делать игрушки из фетра и мастерить сувенирные магнитики. А еще в программе - пробный вокальный урок.

В воскресенье, 1 марта, ярмарку дополнят творческая встреча с томскими писателями с автограф-сессией и обсуждением книг. Мероприятие продолжит серия мастер-классов по изготовлению свечей с травами и ароматическими маслами и созданию открыток.

Также в течение двух дней в рамках ярмарки будет проходить выставка-раздача кошек и собак, гаражная распродажа одежды, обуви, книг, комнатных растений. Тут же можно купить различные изделия томских мастеров и художников. Для детей будут работать зоны с аквагримом, фотозоны. А еще гости ярмарки примут участие в лотерее с призами от партнером мероприятия.

Ярмарка пройдет 28 февраля и 1 марта по адресу пер. Школьный, 21. Подробнее изучить программу мероприятия можно здесь.

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».