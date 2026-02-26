18+
18+
РЕКЛАМА

День кошек в Томске отметят зооярмаркой и гаражкой

Афиша Томска, Благотворительность, Город, Котики, Томские новости, куда сходить интересные новости Томска мероприятия День кошек в Томске отметят зооярмаркой и гаражкой

В эти выходные, 28 февраля и 1 марта, в Томске пройдет зооярмарка, посвященная Дню кошек. Гостей ждут концерты, мастер-классы, фотозоны, гаражная распродажа, а также знакомство с животными, которые ищут дом.

Как уточняют, организаторы, в субботу, 28 февраля, в 12.00 ярмарку откроет концерт томского регионального клуба «Познание». Затем все желающие смогут научиться делать игрушки из фетра и мастерить сувенирные магнитики. А еще в программе - пробный вокальный урок.

В воскресенье, 1 марта, ярмарку дополнят творческая встреча с томскими писателями с автограф-сессией и обсуждением книг. Мероприятие продолжит серия мастер-классов по изготовлению свечей с травами и ароматическими маслами и созданию открыток.

Также в течение двух дней в рамках ярмарки будет проходить выставка-раздача кошек и собак, гаражная распродажа одежды, обуви, книг, комнатных растений. Тут же можно купить различные изделия томских мастеров и художников. Для детей будут работать зоны с аквагримом, фотозоны. А еще гости ярмарки примут участие в лотерее с призами от партнером мероприятия.

Ярмарка пройдет 28 февраля и 1 марта по адресу пер. Школьный, 21. Подробнее изучить программу мероприятия можно здесь.

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Изумрудном доме покажут негативы профессора Сапожникова с видами Томска XIX–XX вв.

2 февраля 2026
Томские новости

Приставы арестовали три мусоровоза у правопреемника «Спецавтохозяйства»

10 февраля 2026
Еда

В Томске пройдет кофейный фестиваль с ярмаркой зерна и дрип-баттлом

6 февраля 2026
Краеведение

«Томская лыжня-1979»: как почти полвека назад в Томске устраивали лыжные забеги

14 февраля 2026
Томские новости

Новогоднюю елку в Томске уберут 10 февраля

31 января 2026
Томские новости

Чудом сохранившиеся кадры: выставка старинной фотографии открылась в Томске

16 февраля 2026
Томские новости

«Ростелеком» модернизирует систему оповещения в Томском районе

27 января 2026
Томские новости

В Томске прошел пикет из-за серии случаев отравления собак

22 февраля 2026
Томские новости

Томичам покажут фильмы о браконьерах и ленту о деревне на якутском языке

4 февраля 2026