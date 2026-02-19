Купеческий особняк в Томске отремонтирован наполовину

19 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В сентябре 2025 года в историческом здании на пр. Ленина, 42 начался крупномасштабный ремонт. Сейчас выполняется комплекс работ, однако проблемным местом остается крыша.

Это первый капитальный ремонт бывшего особняка купцов Кухтериных с момента его постройки.

Фото: Савелий Петрушев

По словам начальника городского департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова, выполнено уже около 50% всех работ. Контракт прошлогодний, его стоимость порядка 160 млн рублей, выделенных из муниципального бюджета.

— Сейчас ремонтируем фасад, выполняем придворовое благоустройство. Все будет новое. Параллельно идет закладка инженерных систем: электрики, сантехники, вентиляции. Ведутся штукатурные, отделочные и даже чистовые работы, — поясняет Дмитрий Тихонов.

Фото: Савелий Петрушев

Закончить реставрацию планируют к июню 2026 года. При этом потребуется время, чтобы вернуть в учреждения, работающие в здании, мебель и музыкальные инструменты.

— Процесс будет тоже не быстрым, — уточняет заммэра по социальной политике Константин Чубенко. — Нам нужно точно рассчитывать, что эти два месяца (июль и август) необходимы. Занести 17 роялей — целая история. Надо понимать, за неделю это точно не сделаешь.

Название фото Фото: Савелий Петрушев

По словам Дмитрия Тихонова, проблемное место здания — текущая крыша. Последний ремонт проводился семь-восемь лет назад. Сейчас заказчики находятся в судах, а сама кровля — «бомба замедленного действия». На полноценный ремонт надо закладывать отдельные средства.

— Я предпочитаю такие истории решать с документами, материалами, когда все стороны подготовлены, — отмечает мэр Томска Дмитрий Махиня. — Это нормально, что что-то вылезает. Где-то подвалы, кровля, стены. Будем искать решения. По правилам, конечно, нужно заставлять исправлять тех, кто делал. В крайнем случае будем что-то изыскивать, нельзя бросить новый объект с текущей кровлей. Так или иначе к первому сентября мы вернем сюда наших детей.

Фото: Савелий Петрушев

Напомним, что в историческом здании на пр. Ленина, 42 сейчас размещаются детская художественная школа №1 и детская музыкальная школа №2. В дореволюционный период особняк принадлежал купцам Кухтериным.

Текст: Александра Токарева

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».