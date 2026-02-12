В Томской области назначили нового замгубернатора по внутренней политике

Томский Обзор / 12 февраля 2026

Заместителем губернатора Томской области по внутренней политике назначен Степан Михайлов, ранее заседавший в областном парламенте.

Как уточняют в пресс-службе Законодательной Думы региона, для перехода на новую должность депутат досрочно сложил полномочия. В парламенте Степан Михайлов представлял интересы жителей Кетского одномандатного округа №20. Он возглавлял комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности, комиссию по вопросам местного самоуправления. Кроме того, он был представителем Законодательной думы в Совете муниципальных образований Томской области.

Исполнять обязанности главы комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности будет депутат Юрий Дроздов. Он продолжит депутатскую деятельность на этом посту без отрыва от основной работы.

