Томичей приглашают на обсуждение российской урбанистики

Завтра, 20 февраля, томичей приглашают принять участие в паблик-токе об истории русской урбанистики. Его проведут проведут сооснователь школы «Города» Пётр Иванов и автор курса по Urban History — Игорь Стась.

Как уточняют организаторы, участники мероприятия обсудят, что такое урбанистика и как она появилась в России, существовала ли в СССР и кто был ее главными корифеями. Также эксперты рассмотрят теоретические подходы и дискуссии, лежащие в основе этой науки и чему ее история может научить современных городских исследователей.

Поучаствовать в паблик-токе может любой желающий. Подключиться можно здесь.

Начало в 22.00.

