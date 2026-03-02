18+
Канал незаконной миграции выявили в Томской области

Канал незаконной миграции выявили в Томской области

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении трех предпринимателей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

По данным ведомства, с января 2021 по декабрь 2025 года руководство коммерческой организации, специализирующейся на лесопереработке, организовало канал незаконной миграции в Бакчарском районе Томской области.

— Обвиняемые обеспечивали въезд иностранных граждан на территорию РФ, внося заведомо ложные сведения в миграционные документы, а затем для легализации их пребывания и трудовой деятельности оформляли приезжим фиктивный статус «высококвалифицированный специалист», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Одного из фигурантов арестовали, второго отпустили под подписку о невыезде, третий объявлен в федеральный розыск.

