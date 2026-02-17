Томичам покажут лучшие короткометражные авторские мультфильмы со всей страны

17 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 21 февраля, в Томске состоится бесплатный показ лучших авторских короткометражных мультфильмов России.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет в рамках Эха Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино». Его участники увидят семь мультфильмов на разные темы. В программе представлены шуточные истории про африканских животных и неаккуратных туристов, человечках-чахкли, что живут по землей, согласно поверью саамов, трактовка «Руслана и Людмилы», экранизация сказки «Чаинка», а также мультфильмы о мечте, дружбе и преодолении препятствий.

Показы пройдут на первом этаже гастрохолла «Лампочка» на пр. Кирова, 5, стр. 13 с 14.00 до 15.20.

Вход свободный.

6+

