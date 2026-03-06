Томская область намерена взыскать 340 млн рублей с подрядчиков за сорванный ремонт дорог в 2024 году

6 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области подал в Арбитражный суд региона иск о взыскании 337,8 млн рублей убытков к ряду компаний, занимавшихся в 2024 году ремонтом дорог в Томске и области и сорвавших сроки исполнения контрактов.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда, в числе ответчиков государственное унитарное предприятие Томской области «Областное ДРСУ» (находится в процедуре финансового оздоровления), ООО «Автобелстрой» (Нижний Новгород, находится в процедуре банкротства), ООО «ТСК» (Пермь), ООО «ТСК» (Калуга) и ООО «ТНК» (Пермь).

Заявление было подано в суд 27 февраля. Рассмотрев заявление, суд оставил его без движения до 26 марта.

Как сообщалось, пермская «ТСК» в 2024 году занималась ремонтом дорог по улицам Вокзальная и Белинского в областном центре, «ТНК» — улицы Интернационалистов и проспектов Фрунзе и Академический. «Автобелстрой» ремонтировал участок дороги Первомайское — Орехово в Первомайском районе, а калужская «ТСК» — участок дороги Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском районе.

Все компании были оштрафованы за нарушение сроков ремонта. Размер штрафов составил от 5,5 млн до 147 млн рублей.

