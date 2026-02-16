Месторождение успеха:

Сибирская Сервисная Компания отметила 26-летие

16 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В начале февраля Сибирской Сервисной Компании исполнилось 26 лет со дня основания. В честь праздника в Томском филиале — одном из ведущих подразделений предприятия — по традиции отметили лучших сотрудников.

АО «ССК» — лидирующее российское нефтесервисное предприятие, член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков. На его долю приходится до 6% рынка, а ежегодный объем бурения превышает 1,7 миллиона метров проходки. Заказчики доверяют ССК сложные объекты: более 86% пробуренных скважин — горизонтальные. Поддерживать такую высокую планку позволяют накопленный опыт, передовые технологии и, конечно, сотрудники, которые из года в год успешно воплощают амбициозные цели компании.

Богатый опыт и передовые технологии

Томский филиал — один из лидеров среди филиалов ССК. В 2025 году его команда не только значительно перевыполнила плановые показатели, но и установила рекорд коммерческой скорости бурения на Восточно-Каменном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Профессионализм работников подтвердила и бригада мастера буровой Александра Килина, занявшая второе место на корпоративном смотре-конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». По итогам года филиал также стал лучшим по охране труда, промышленной безопасности и экологии среди филиалов компании, оказывающих услуги по строительству скважин.

Фото: пресс-служба ССК

— Безусловно, этот результат стал возможен благодаря нашей сплоченной команде, — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — В 2026 году перед нами стоят новые масштабные цели: строительство 132 скважин с общей проходкой 434 118 метров в Томской области, ХМАО, Республике Коми и Иркутской области. Для этого будет привлечено 10 бригад и 12 буровых установок.

Главная ценность — люди

В Сибирской Сервисной Компании уверены: самое совершенное оборудование эффективно работает только в руках высококлассных специалистов. В честь дня основания компании корпоративными и региональными наградами были отмечены 30 сотрудников Томского филиала. Среди наград — звание «Заслуженный работник», почетные грамоты, благодарственные письма и занесение на Доску почета филиала.

Благодарственным письмом был отмечен руководитель проекта блока по бурению Николай Корнев. Он пришел в компанию в 2006 году — его пригласили на работу еще во время защиты диплома.

— Начальник отдела кадров компании предложила работу тем, кто хорошо выступил, так я стал помощником бурильщика в ССК, — рассказал Николай Корнев. — Затем я двигался вверх по карьерной лестнице: бурильщик, технолог, супервайзер, менеджер по супервайзингу. Сейчас моя работа — полный контроль над всеми этапами строительства и реализации проекта. Приятно, что сегодня меня отметили, это говорит о том, что труд замечают и ценят.

Ведущий экономист планово-экономического отдела Екатерина Дакукина получила уже вторую свою корпоративную награду — почетную грамоту. Сибирская Сервисная Компания для нее — первое и единственное место работы, здесь она трудится уже больше 13 лет.

— Еще студенткой 4 курса экономического факультета я проходила практику в ССК, после чего меня пригласили на работу, — поделилась Екатерина. — Начинала я «обычным» экономистом. Уже работая в компании, получила второе высшее образование и «доросла» до ведущего экономиста. Молодому специалисту комфортно начинать работать в ССК. Здесь очень хороший, отзывчивый коллектив. Есть программа наставничества, которая помогает вливаться в работу и культуру компании.

Наградами были отмечены и сотрудники цеха вышкомонтажных работ Томского филиала АО «ССК». Ведущий инженер по вышкостроению Владимир Жуков получил почетную грамоту, а начальник цеха Сергей Вологжанин удостоился чести быть занесенным на Доску почета филиала.

— Я пришел в ССК по рекомендации знакомых. Мне рассказали, что компания перспективная и стабильная, — поделился Владимир Жуков. — Вышкомонтажником я проработал 11 лет. Был «на разведке и в эксплуатации», объездил всю Россию: и на «северах», и в Самарской, Оренбургской области работал. Понимание специфики работы на месторождении очень помогает в моей сегодняшней работе в офисе. Приятно, что руководство поощряет наградами, это мотивирует развиваться и учиться дальше.

— В ССК работаю порядка пяти лет, в Томском филиале три года — перевелся из Нефтеюганского подразделения. Начинал вышкомонтажником-сварщиком, потом был бригадиром, производителем работ. Так и «дорос» до начальника цеха вышкостроения, — рассказал Сергей Вологжанин. — Основная сложность — это очень широкая география выполнения работ, но персонал в цехе квалифицированный, с большим опытом. Взаимопонимание налажено. В целом командный дух у филиала и компании единый — все заточены на конечный результат. Потому мы и лучшие!

Благодарственное письмо получил и Дмитрий Татарников, механик, занятый в производственном процессе по бурению скважин службы буровых работ и испытания скважин. Дмитрий уходил работать в другие организации, но вернулся в ССК, чему, как признается, очень рад.

— Начинал работать старшим дизелистом — тяжелая работа на разведочном бурении. Много где побывал: в Усинске, Саратове, Самаре, Ямал весь объездил, Новосибирскую, Томскую области. Переходил в другие организации, но потом вернулся, потому что ССК все-таки — родная компания. Здесь зарплата стабильная, коллектив знакомый — было ощущение, будто вернулся домой, — отметил Дмитрий Татарников. — Самое тяжелое в нашем деле — это холода. Но мы привыкли: одеваемся, греемся, чай пьем, когда есть время. Конечно, награды мотивируют. Мне кажется, надо всех отмечать: у нас много слесарей, помбуров, кого можно поощрить. Думаю, после этого настрой к работе у них будет больше.

Работу мастера буровой службы буровых работ и испытания скважин Константина Самардакевича также отметили почетной грамотой. Путь в ССК от помощника бурильщика до должности мастера занял у него около восьми лет.

— Мы работаем на опасном производственном объекте, поэтому без жесткого соблюдения правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности — никуда, — поделился Константин. — Самое выматывающее для меня — это дорога до объекта. Но в целом вахтовый метод привлекает: после работы целый месяц ты дома, можешь дела переделать, запланировать что-то. К тому же ССК — сильная компания, устойчивая к внешним переменам. Смотришь, по другим организациям сокращения идут, ситуация в стране сказывается. Но я привык работать, и стремлюсь делать свою работу хорошо. А получать награды — всегда неожиданно и приятно!

Новые горизонты



Уже более четверти века Сибирская Сервисная Компания подтверждает свой высокий статус, побеждая в престижных отраслевых премиях и занимая первые позиции в рейтингах. В 2025 году ССК возглавила список самых популярных буровых компаний России, вошла в ТОП-4 лучших работодателей независимого рейтинга «Первого Бурового Портала» и в третий раз стала лидером российского нефтесервиса в номинации «Горизонтально-направленное бурение» по версии «ТЭК-рейтинг».

Эти достижения — результат ежедневной работы сплоченной команды, где ценятся профессионализм, преданность делу и взаимная поддержка. Такой фундамент позволяет Сибирской Сервисной Компании не просто ставить амбициозные цели, но и уверенно достигать их, смотря в будущее с оптимизмом.

Фото: Савелий Петрушев