Ректора ТГАСУ Виктора Власова уволили

3 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева, из архива издания

Ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктора Власова уволили с поста без объяснения причин. Вуз временно возглавил Андрей Андреев, сообщает агентство РИА Томск со ссылкой на источники в вузе.

Договор с ректором расторгло Министерство высшего образования и науки. Причины такого решения не называются.

Исполняющим обязанности ректора ТГАСУ с 27 февраля назначен Андрей Андреев, также являющийся директором департамента общего управления и финансово-экономической политики вуза. Он осуществляет руководство административно-хозяйственной, финансово-экономической деятельностью университета, имущественного комплекса и инфраструктуры, документационного обеспечения управленческой деятельности и делопроизводства.

Напомним, Виктор Власов руководил ТГАСУ с 2013 года. В апреле 2023 года он был в третий раз избран ректором вуза.

