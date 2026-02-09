Томичи стали реже покупать автомобили с пробегом

9 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

В январе в Томской области на 19% упали продажи автомобилей с пробегом. Больше всего просели продажи американских и европейских брендов — на 27%, а меньше всего — отечественных автомобилей, сообщают аналитики Дрома.

По их данным, падение спроса в начале 2026 года было ожидаемым. На это повлияло активное увеличение продаж в конце 2025 года из-за повышения утильсбора.

— С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах уже не произойдет. Желающим обновить авто, рынок представит новые модели и цены, — говорится в сообщении.

Продажи авто европейских и американских брендов за месяц упали на 27%. Среди пятерки популярных моделей 50% потеряла Skoda Octavia. Ford Focus упал 15% за месяц, а вот Chevrolet Lanos автолюбители региона выбирали в два раза чаще, чем в декабре. Продажи Chevrolet Lacetti выросли на 29%, Renault Logan — на 23%.

Спрос на корейские автомобили в январе упал на 26%. Больше всего просели продажи Kia Rio — их выбирали на 56% реже. Hyundai Solaris потеряли в продажах 20%, а Hyundai Tucson — 12%. А вот Hyundai Santa Fe стали выбирать на 33% чаще и продажи Hyundai Creta выросли на 15% за месяц.

Китайские модели в январе покупали на 25% реже, чем в декабре. В пятерку лидеров по популярности вошли Lifan X60, Chery Tiggo 3, Geely Atlas, Lifan Breez и Haval Dargo. Эти модели хоть и не показали падение продаж, но были куплены в единичных экземплярах в январе.

Японские модели с пробегом автолюбители выбирали на 20% реже. Среди лидеров больше всего продажи упали Toyota Camry — ее выбирали на 32% реже, Toyota Corolla — на 23% реже и Mitsubishi Outlander — на 6% реже. А вот продажи Toyota RAV4 за месяц выросли на 6%. Спрос на Nissan X-Trail остался на уровне декабря.

На 15% реже автолюбители выбирали в январе немецкие модели с пробегом. Из моделей топ-5 лидеров самую большую «глубину» падения показали Volkswagen Polo на 25%, Mercedes-Benz E класса — на 8%. Спрос на Mercedes-Benz C класса вырос на 22%, а вот у продажи Volkswagen Tiguan и Opel Astra остались на равне декабрьских показателей.

Российские модели за месяц приобретали на 12% реже. Лидерами продаж среди отечественных авто традиционно стали модели Лада — это Гранта, «семерка», Приора, 2114 «Самара» и 4×4 2121 «Нива». Все они кроме Приоры потеряли в продажах порядка 9-22% за месяц.

Также сообщается, что, по сравнению с январем 2025 года, спрос на автомобили с пробегом на площадке упал на 4%. При этом аналитики уточняют, что этот 2026 начался в более привлекательных экономических условиях — ключевая ставка и курс ниже, чем в январе прошлого года.

