На Сибирском химкомбинате возобновили производство жидкого азота

После семилетнего перерыва на Сибирском химическом комбинате возобновила работу установка по производству жидкого азота на заводе разделения изотопов, сообщает пресс-служба СХК.

Предполагается, что мощность оборудования (более 1 000 тонн в год) позволит полностью покрыть потребности ключевых подразделений комбината. Жидкий азот в качестве хладагента используется на разделительном производстве для охлаждения емкостей, где производится конденсация различных газовых сред. Кроме того, он применяется при проведении работ по проверке герметичности оборудования, а также при его вскрытии и консервации.

— Возобновление работы установки даёт нам два ключевых результата. Во-первых, производимый азот дешевле, чем у прежних поставщиков. Во-вторых, собственный источник обеспечивает дополнительный уровень безопасности для нашего непрерывно действующего производства, гарантируя поставки азота независимо от внешних логистических факторов, — отметил представитель руководства завода Дмитрий Федоров.

