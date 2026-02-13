18+
Томичам расскажут об отличиях архитектуры и зодчества

В воскресенье, 15 февраля, в Мемориальном музее «Следственной тюрьме НКДВ» пройдет лекция историка, младшего научного сотрудника Томского областного краеведческого музея Анастасии Федосеевой «Такое разное зодчество».

Как уточняют организаторы, томичам расскажут, есть ли различия между понятиями «архитектура» и «зодчество», какой путь прошли каменное и деревянное строительство и находились ли они во взаимодействии и взаимовлиянии.

Лекция пройдет в Центре изучения исторической памяти «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44. Стоимость билетов 300 рублей.

Начало в 16.00.

