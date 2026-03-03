18+
18+
необычные блюда сибирская кухня где попробовать отпуск в сибири куда поехать что поесть гид по ресто Город, Еда, Сибирская гастрономия
РЕКЛАМА

5 блюд, которые точно стоит попробовать гостям Томска

Знакомство с новыми вкусами — важная и приятная часть любого путешествия. Чем угощать гостей в Томске, какие блюда передадут характер нашего города и запомнятся? А что пробовать, если гость — это вы? Разбираемся с помощью профессионалов.

Шеф-повар исторического ресторана русской кухни с 1889 года «Славянский базаръ» Павел Чевычелов выбрал пять блюд, которым стоит уделить внимание, если вы хотите познакомиться с современной русской кухней.

Кулебяка с копченым сомом

В 1889 году Антон Павлович Чехов, находясь в Томске, посетил исторический ресторан русской кухни «Славянский базаръ». Об этом заведении он даже упомянул в письмах: «Здесь есть „Славянский базар“. Обеды хорошие…».

О том, что этот закрытый пирог должен быть не просто аппетитным, а по-настоящему соблазнительным, писал еще Чехов: «Станешь её есть, а с неё масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком». В ресторане в самом центре Томска кулебяку готовят по традиционному рецепту, но экспериментируют с начинками:

— Наша кулебяка — из слоеного теста с румяной хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри, — рассказывает Павел. — Варианты предлагаем разные: есть классический, из красной рыбы, есть мясной. Гурманам и ценителям рекомендую попробовать кулебяку с копченым сомом и соусом из белых грибов со сливками. В этом блюде подчеркнут вкус рыбы и отлично раскрыт характер русской выпечки, оно словно гастрономическое письмо из прошлого.

У Павла с кулебякой связана личная история: в путешествиях по России он знакомился с историей и гастрономией самых разных городов. И именно кулебяка часто оказывалась одним из локальных вариантов пирогов. Когда шеф Чевычелов вернулся в Томск, то пересмотрел рецепт, чтобы создать именно томскую кулебяку — теперь в ней действительно сконцентрированы локальные вкусы. Сом из Оби, белые грибы для соуса — из местных лесов.

На одном специалитетном варианте в ресторане останавливаться не собираются. В меню регулярно появляются новые начинки. Так, к осени обещают ввести кулебяку со щукой.

Копченая стерлядь и осетр

И стерлядь, и осетр — традиционные виды сибирских рыб. И если первая считается мелкой — до 16 килограммов, то сибирский осетр может дорастать и до двух центнеров весом! Поэтому брать такие блюда, конечно же, стоит на компанию. В меню ресторана «Славянский базаръ» есть обе рыбы, и обе — прекрасный вариант для погружения гостя в нашу гастрономию.

— У них настоящий вкус сибирских рек, колорита добавляет подача с печеным картофелем на деревянных дощечках. Аромат костра прилагается! — рассказывает шеф. — Томская область у многих вызывает ассоциацию со стерлядкой и осетром. Осетр — это настоящий деликатес и жемчужина Оби, он считался достойным царского стола. На Руси осетра называли «красной рыбой» — не за цвет мяса, а за красоту и редкость. Гостю оказывали честь, подавая это блюдо. Раньше стерлядь и осетра коптили, чтобы продлить жизнь улову: вешали рыбу над ольховым дымом, а секрет ее приготовления передавали только близким.

Сейчас при приготовлении филе аккуратно снимают кожу, обнажая золотистую мякоть, затем готовят при низких температурах для сохранения сочности, а уже непосредственно перед подачей — коптят, как в старину. И только для того, чтобы у рыбы появился аппетитный дымный аромат. Свои техники приготовления в ресторане «Славянский базаръ» не скрывают — хорошими рецептами приятно делиться с гостями.

Исторический ресторан русской кухни с 1889 года «Славянский Базаръ» — пл. Ленина, 10.
Телефон для бронирования: 90-00-50.
Социальные сети: taplink.cc/slavyansky.bazar

Бифштекс из оленины

Еще одно локальное русское блюдо можно будет попробовать в обновленном меню ресторана «Славянский базаръ». Оленина — мясо диетическое, практически не содержит холестерина, что делает его не только вкусным, но и здоровым деликатесом.

— Олени на Севере еще в старину были пищей для охотника. И сегодня, пробуя это мясо, невольно ощущаешь связь с силой леса и словно погружаешься в прошлое, — поясняет Павел Чевычелов. — Но бифштекс с олениной — это блюдо с характером. Его нельзя передерживать. Для хорошего вкуса важно качество мяса и хороший жар.

Управляться со сложными характерами на кухне у шефа Чевычелова умеют — ценную дичь тут готовят со всем уважением к продукту.

Тартар из говядины с пудрой из белых грибов

Эта холодная закуска, сырой «бифштекс по-татарски», уже давно стала одним из блюд — «визитных карточек» заведения. В ресторане «Славянский базаръ» ей придали сибирский шарм:

— Отсылка к дарам наших лесов — пудра из белых грибов, которая есть в составе соуса, — поясняет шеф. — Блюдо достаточно лаконично — на первом месте вкус мяса. А уже он окружен легким шлейфом грибного аромата.

Еще один секрет популярности местного прочтения тартара — он не только вкусный, но и красивый, отлично получается на фотографиях.

Таежный десерт

Брусника и кедровый орех, щедро приправленные сгущенкой — удивительно вкусный «таёжный» десерт, знакомый многим с детства. В последние годы он завоевал свое место и на ресторанных кухнях. Успех у публики во многом зависит от подбора идеального баланса между привычным и необычным:

— В подаче мы решили сыграть на контрасте: десерт выносят на горячей чугунной сковороде, на гречневом блине и с шариком мороженого, — рассказывает шеф. — Так вкус из детства дополняется приятным сочетанием холодного и горячего. Принцип тот же, что и в шоколадном фондане, но вкус оригинальный — наш, сибирский.

Все пять блюд можно попробовать за один поход в ресторан — получится сытный и неспешный обед или ужин.

— Они гармонично сочетаются друг с другом, особенно под аккомпанемент чая из самовара, — полагает Павел. — Нужен только аппетит. Хотя после прогулки по морозному Томску он наверняка будет отличным!

Реклама. Рекламодатель АО «Славянский базаръ», ИНН 7000012810, Erid: 2SDnjeDHcpR.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский дом с фонарем получит 6,5 млн рублей на укрепление фундамента

3 февраля 2026
Томские новости

«Ростелеком» представил умные отечественные решения для строительной отрасли

16 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на проводы зимы в Городском саду

20 февраля 2026
Город

Анатомия Томска. Торговый дом Голованова

3 февраля 2026
Томские новости

На днях томичей ждут метели, снег с дождем и гололед

9 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают отметить День всех влюбленных прогулкой вокруг Академгородка

12 февраля 2026
Еда

Теплый день. Гид по воскресному обеду от «Славянского базара»

11 февраля 2026
Томские новости

Купеческий особняк в Томске отремонтирован наполовину

19 февраля 2026