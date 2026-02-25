18+
Аномальные морозы сохранятся в Томские в ближайшие дни

На дня, 27 и 28 февраля, в Томске прогнозируются тридцатиградусные морозы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

