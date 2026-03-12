В Томске ищут подрядчика на ремонт ряда городских улиц

12 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске объявлены торги для поиска подрядчиков для ремонта дорог участков трех городских улиц. Максимальная сумма контракта составляет 292 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты планируют комплексное обновление участка ул. Говорова от ул. 79-й Гв. Дивизии, до ул. Стрелочной, пр. Ленина от пер. Спортивного до ул. Усова, а также пер. 1905 года от ул. Б. Подгорной до ул. К. Маркса.

В дальнейшем запланирован ремонт ряда дорог 2-3 категории. Искать подрядчиков для его проведения будут позже. В сообщении уточняется, что уровень финансирования на ремонт дорог остался на уровне прошлого года.

— Отдельное обращение к потенциальным подрядчикам. Коллеги, призываю вас внимательно взвесить свои силы перед участием в торгах. Если вы планируете выиграть аукцион и подписать контракт, готовьтесь к жестким требованиям. Со своей стороны, мы обеспечим круглосуточный контроль за ходом работ. Мы ждем добросовестных партнеров, которые умеют работать качественно и в срок, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».