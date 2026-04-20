В Томске отремонтировали десять остановок
20 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Десять остановочных павильонов привели в порядок в Томске. Речь идет о конструкциях, установленных на проспекте Кирова, улицах Учебной, Елизаровых, Сибирской и проспекте Фрунзе.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, в основном подрядчик менял крыши и боковые стенки.
— К сожалению, очень много замен по стеклам — их не щадят вандалы. Очень прошу всех жителей бережно относиться к общегородскому имуществу, — цитирует пресс-служба заместителя мэра-начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Дениса Хафизова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».