Томичей приглашают на выставку-раздачу кошек

В пятницу, 23 мая, в Томске пройдет выставка-раздача кошек. Горожане смогут познакомиться с животными, которые ищут новых хозяев, а также поддержать благотворительный сбор на их лечение и содержание.

Как сообщают организаторы, на выставке будут представлены взрослые кошки и подросшие котята. Все животные здоровы и привиты. Томичи, решившие забрать питомца домой, смогут получить сертификаты на льготную стерилизацию от проекта «КастрТомск». Для оформления договора потребуется паспорт и переноска.

Кроме знакомства с животными, гостей ждут благотворительная лотерея, гаражная распродажа книг, игрушек и аксессуаров, а также сбор помощи для приюта. На площадке можно будет передать корм, пелёнки и переноски. В событии примет участие известная сеть зоомагазинов, которая представит свои товары.

Также среди тех, кто возьмёт питомца домой в день выставки, разыграют лоток для животного и бесплатный мастер-класс от школы рисования.

— Возможно, именно 23 мая ваш взгляд встретится с парой преданных глаз, и случится самое важное чудо — встреча друга на всю жизнь, — отмечают организаторы.

Мероприятие состоится с 12.00 до 16.00 по адресу пр. Ленина, 157. Организаторами выступают волонтеры «Добрых дел» и школа рисования «Артхаус».

