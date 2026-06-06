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«Театральный поезд» прибыл в Томск: фоторепортаж со встречи

Город, Культура в Томске, События, Томские новости, Театральный поезд Томск фоторепортаж Томск-I вокзал 6 июня фестиваль театр спектакли Набережная Ушай «Театральный поезд» прибыл в Томск: фоторепортаж со встречи

Сегодня, 6 июня, в Томск прибыл «Театральный поезд» — масштабный культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России.

На вокзале Томск-I участников проекта встретили организаторы, артисты и зрители. С этого началась двухдневная театральная программа, которая объединит семь городских площадок: от открытой сцены на Набережной Ушайки до томских театров.

В Томске выступят коллективы из Красноярска, Кемерова, Лесосибирска, а также театры Томской области. В программе — спектакли для разной возрастной аудитории, моноспектакли, музыкально-литературные композиции и концертные программы. Смотрите подробную афишу «Театрального поезда» в Томске.

Как Томск встречал «Театральный поезд» — в нашем фоторепортаже.

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