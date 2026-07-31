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От бус до роботов: В Томске при поддержке «СИБУРа» открылась выставка «Век пластика»

В четверг, 30 июля, в Томском центре современного искусства состоялось открытие новой выставки «Век пластика».

Экспозиция, созданная при поддержке грантового конкурса «СИБУРа» «Формула хороших дел», рассказывает историю одного из самых распространенных материалов через яркие и уникальные предметы, отражающие представления о дизайне в разные эпохи.

«Век пластика»

Фото: Савелий Петрушев

Выставку открыли губернатор Томской области Владимир Мазур, мэр Томска Дмитрий Махиня, генеральный директор «Томскнефтехима» Рамиль Рябиков, а также операционный директор Томского центра современного искусства и директор Московского музея дизайна Александра Санькова. Таким образом экспозиция стала одним из первых крупных межрегиональных проектов ТЦСК, связывающим федеральный музейный опыт, поддержку бизнеса и локальную образовательную аудиторию.

Владимир Мазур на открытии выставки
Фото: Савелий Петрушев

— Мы знаем, что такое полимеры, и какую роль они играют в нашей жизни. Они служат для удобства человека. Но нам важно развивать культуру его складирования и переработки, — отметил Владимир Мазур. — Мне довелось участвовать в строительстве гигантов, производящих пластик и полимеры. Я понимаю, насколько это хороший продукт, насколько это экологичные производства. Уверен, что человек, познакомившийся с выставкой, предметами на ней представленными, поймёт, что это за материал, как с ним жить, и как его правильно использовать.

В свою очередь, Дмитрий Махиня напомнил, что век пластика начался чуть более 100 лет назад, но за это время он стал основой современной промышленности и экономики.

Дмитрий Махиня говорит о важности экспозиции для университетского Томска
Фото: Савелий Петрушев

— Самое главное, теперь у нас есть возможность узнать о нем что-то новое, — подчеркнул Дмитрий Махиня. — Я уверен, что томской молодёжи, томским школьникам, взрослым людям, всем это будет интересно.

Рамиль Рябиков обратил внимание на то, что именно на томской земле началось развитие производства полимеров в Советском Союзе.

Рамиль Рябиков
Фото: Савелий Петрушев

— Наше предприятие занимается выпуском полимеров. Из них делают все: от труб и строительных объектов до упаковки и медицинских изделий, с которыми вы сталкиваетесь каждый день в аптеках и магазинах. Мы спорили с Александрой о том, что такое полимеры, а что — пластики. Ответ прост: мы выпускаем материалы, а мир делает из них будущее, — отметил Рамиль Рябиков. — И Томск должен этим гордиться. Ведь Томская земля — это первая нефтехимия и первый полимерный завод в Советском Союзе. Посмотрите, какой путь прошёл этот материал с начала прошлого века. Уверен, томичи и гости города буду приятно удивлены, посетив выставку.

Пластик и дизайн

Фото: Савелий Петрушев

Куратор экспозиции Александра Санькова уточнила, что выставка посвящена самым интересным, уникальным предметам, сделанным из пластика за последние 100 лет: от очень дорогих украшений из карболита до напечатанных на 3D-принтерах стульев из переработанных полимеров. Всего в трех залах собраны более 150 экспонатов.

Александра Санькова
Фото: Савелий Петрушев

— Постепенно химическая промышленность развивалась, и уже в сороковые-пятидесятые пластики стали использовать для каких-то бытовых вещей: посуды, мебели, радиоприборов. Затем с развитием химической промышленности пластики становятся цветными и яркими, превращаясь в поистине социальные материалы, — рассказала Александра Санькова. — Из пластика делают всё, от детских игрушек до строительных материалов, одежду, и такие предметы, о которых мы даже с вами не можем подумать сейчас.

На выставке представлены вещи со всего мира. Здесь есть экспонаты из Америки, Европы, из Азии, конечно же, из России.

— Через предметы пластика тоже можно проследить, как изменялась эстетика, как изменялось формообразование предметов, — уточнила Александра Санькова. — Дизайн двигает новый материал, новые технологии. В свое время пластик был новым материалом. Сейчас он получает новые качества, меняется его состав, актуализируется вопрос культуры его использования и переработки. И технологии шагают семимильными шагами, поэтому сейчас предметы из пластика получают новые формы.

Куратор уточнила, что в экспозицию заложен мощный образовательный потенциал. Выставка будет полезна для студентов, которые изучают химию, дизайн, философию, историю, культуру и инновации.

Посмотреть «Век пластика» можно в Томском центре современной культуры ежедневно с 11.00 до 21.00.

Вход свободный.

Фото: Савелий Петрушев

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