Томичей приглашают на прогулку по криминальному прошлому города

9 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организатором

В субботу, 11 июля, пройдет экскурсия «Темное прошлое Томска». Экскурсовод Юрий Степанов расскажет о громких преступлениях и таинственных происшествиях на улицах дореволюционного города.

— В этом году мы не используем громкоговоритель — у каждого будет свой аудиогид. Послушаем истории о криминале 19 века, разберем уловки шулеров и проиграемся в карты. Пройдемся по последнему дню жизни еще Иннокентия Кухтерина. Он погиб в пьяной драке — разберемся, что этому предшествовало, а закончим трагической историей самоубийства купца Смирнова, в чьем особняке сейчас располагается НИИ онкологии, — рассказал Степанов.

По словам Юрия, томичи смогут узнать криминальные уловки работников ножа и топора 19 века, услышать, какие страхи нагоняли эти романтики с большой дороги на добропорядочных томичей, проиграться в карты, и «даже встретиться лицом к лицу с кикиморой…”⠀

Экскурсия начнется 11 июля в 17.00 на месте Камня скорби у музея НКВД и продлится около трех с половиной часов. Стоимость — 990 рублей, предварительная запись по телефону +7 913 829-08-64

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