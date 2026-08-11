Департамент градостроительного развития Томской области возглавил чиновник из Северска

11 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Руководителем департамента градостроительного развития Томской области назначен Сергей Бадарханов, ранее занимавший должность председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Северска.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, перед новым начальником стоит задача комплексного градостроительного развития территорий.

Сергей Александрович Бадарханов родился в Новосибирске, закончил Томский государственный архитектурно-строительный университет. Прошел дополнительную переподготовку в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова по направлению «Финансы и кредит». В 2017 году назначен советником — главным архитектором комитета градостроительства Администрации ЗАТО Северск, с 2020 года занимал должность председателя комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

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