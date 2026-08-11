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Департамент градостроительного развития Томской области возглавил чиновник из Северска

Власть, Город, Томские новости, руководство чиновники руководящий аппарат развитие архитектуры урбанистика Департамент градостроительного развития Томской области возглавил чиновник из Северска

Руководителем департамента градостроительного развития Томской области назначен Сергей Бадарханов, ранее занимавший должность председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Северска.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, перед новым начальником стоит задача комплексного градостроительного развития территорий.

Сергей Александрович Бадарханов родился в Новосибирске, закончил Томский государственный архитектурно-строительный университет. Прошел дополнительную переподготовку в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова по направлению «Финансы и кредит». В 2017 году назначен советником — главным архитектором комитета градостроительства Администрации ЗАТО Северск, с 2020 года занимал должность председателя комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

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