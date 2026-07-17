В выходные в Томске ограничат движение по ул. Яковлева

17 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня вечером, 17 июля, в Томске ограничат движение по ул. Яковлева на участке от ул. Ачинской до ул. Больничной, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Перекрытие связано с работами по устранению дефекта на участке тепловых сетей, выявленного во время плановых гидравлических испытаний. Предполагается, что они продлятся с 22.00 пятницы, 17 июля, до 22.00 воскресенья, 19 июля.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении движения и заблаговременно выбирать объездные пути.

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