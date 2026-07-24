Томский политех попал в число вузов — угроз нацбезопасности США

24 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский политех вместе с 32 другими российскими университетами попал в перечень иностранных организаций, сотрудничество с которыми считается рискованным. Соответствующий документ опубликован на сайте Пентагона.

Вместе с томским вузом в список попали Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, МАИ, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, УрФУ, МИРЭА и ряд институтов РАН.

Всего перечень пополнили 130 организаций из России, Китая и Ирана.

Сам список был сформирован в 2019 году. Он был связан с Законом о национальной обороне, чтобы выявлять иностранные университеты и исследовательские организации, представляющие риск для финансируемых США исследований и национальной безопасности. С того времени перечень расширялся.

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