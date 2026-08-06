Натали, день рождения Чебурашки и «Бешеная глина». Что ждет томичей на новом «Празднике топора»

6 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

«Сумасшедшая глина», «Бешеная пила» и сразу несколько звезд поп-сцены ждут в этом году гостей ежегодного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» под Томском. Он пройдет с 18 по 23 августа в парке «Околица». В этом году фестиваль соберет более 130 мастеров из 40 регионов России, а также Беларуси, Китая, Кубы, Молдовы и Пакистана. Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Томской области по образованию, молодёжной политике и цифровому развитию Наталия Киселёва.

— Будет очень большая творческая программа, которая объединит томичей и гостей области. В прошлом году на фестивале было более 160 тыс. посетителей, и мы видим прирост. Несмотря на все сложности, на нашем празднике будут представители 40 субъектов — почти половина нашей страны, — отметила Наталия Киселёва.

Наиболее насыщенная культурная программа ждёт посетителей с четверга по воскресенье: в четверг, 20 августа на большой сцене выступит ямальская K-pop группа HOMANY, в пятницу — ВИА «Фест» и певица Натали. В субботу — Ольга Кормухина и солист группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Символическое открытие «Праздника топора» запланировано на 12.00 22 августа. Днем гости увидят скоростные конкурсы «Сумасшедшая глина» и «Бешеная пила»: мастера будут создавать новые арт-объекты прямо на глазах у зрителей.

Заключительный день фестиваля, 23 августа, начнётся с празднования Дня Чебурашки — он пройдёт на фестивале впервые. Финалом этой утренней концертно-развлекательной программы станет раздача апельсинов детям. А днём посетителей фестиваля ждет театрализованный обряд заковывания свадьбы. В этом году он состоится на центральной сцене: ритуал символически скрепляет союз молодожёнов и сулит им долгую семейную жизнь и крепкую любовь.

Кроме того, 22–23 августа в парке «Околица» будет работать «Сказочный балаганчик Скомороха», в рамках которого томские и северские театры представят игровые программы для детей.

В этом году на «Празднике Топора» появится арт-объект «Древо жизни», в который каждый желающий сможет вплести свою ленточку. Запланирован масштабный мастер-класс по созданию памятной медали из бересты — в нем смогут принять участие около ста человек. Также посетителей будет ждать площадка, посвящённая здоровому образу жизни и медицине, мастер-классы по питанию и зона мобильных чекапов.

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