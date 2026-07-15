18+
18+
РЕКЛАМА

Цифровой стандарт: «Ростелеком» внедрил умные технологии в томском ЖК «ЛетоПарк»

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска ИТ цифровой доступ ключ комплекс застройка Цифровой стандарт: «Ростелеком» внедрил умные технологии в томском ЖК «ЛетоПарк»

«Ростелеком» оснастил современными цифровыми технологиями первый объект жилого комплекса «ЛетоПарк» в Томске. Для комфорта и безопасности жителей провайдер на базе собственных волоконно-оптических линий связи установил системы видеонаблюдения и умной домофонии.

Оператор смонтировал девятнадцать камер, которые охватывают весь периметр здания, парковку, а также лифты и места общего пользования на первых этажах двухподъездного дома. Услуга позволяет подключить сервис видеоаналитики, который поможет оперативно информировать управляющую компанию в случае перекрытия обзора камер, обрыва трансляции, а также быстро обнаружить оставленные предметы.

Специалисты «Ростелекома» установили на подъездах новые видеодомофоны с функцией распознавания лиц (Face Recognition). Кроме стандартных способов открытия подъезда при помощи электронного ключа или специального приложения на смартфоне, это можно сделать через встроенную камеру, которая фиксирует входящего и формирует математическую модель лица. Если цифровой профиль уже есть в базе данных, система подтверждает доступ, и дверь открывается автоматически.

— Застройщик нового жилого комплекса в центре Томска, ООО «СЗ «Карьероуправление», является нашим давним и надежным партнером. Цифровые услуги «Ростелекома» — от широкополосного доступа в интернет до автоматической передачи данных о потреблении тепла и энергии — уже успешно внедрены в двух крупных микрорайонах этого девелопера: «Левобережный» и «Северный парк», — отметила заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

«Ростелеком Ключ» — полностью российское решение, внесенное в реестр отечественного программного обеспечения, формируемый Минцифры России. Подробную информацию о продуктах платформы можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdhK16T.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стоимость аренды «однушки» в Томске с начала года выросла на 3,5%

8 июля 2026
Томские новости

Губернатор Томской области попросил автомобилистов не заправляться впрок и в канистры

2 июля 2026
Томские новости

Автофестиваль с мотогонками и фудкортом пройдет в Томске

2 июля 2026
Томские новости

Дореволюционный вторник: томичей приглашают на лекции по истории Томска

6 июля 2026
Бизнес

Аналитики назвали самого популярного мобильного оператора Томской области

14 июля 2026
Томские новости

В Стрежевом ввели лимит на отпуск топлива

23 июня 2026
Томские новости

В Томской области потушили 11 лесных пожаров за сутки

24 июня 2026
Томские новости

В Северске запустили тренажер энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300

2 июля 2026
Томские новости

В Томске изменится схема движения автобусов №30/33

23 июня 2026