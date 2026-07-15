Цифровой стандарт: «Ростелеком» внедрил умные технологии в томском ЖК «ЛетоПарк»

15 июля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» оснастил современными цифровыми технологиями первый объект жилого комплекса «ЛетоПарк» в Томске. Для комфорта и безопасности жителей провайдер на базе собственных волоконно-оптических линий связи установил системы видеонаблюдения и умной домофонии.

Оператор смонтировал девятнадцать камер, которые охватывают весь периметр здания, парковку, а также лифты и места общего пользования на первых этажах двухподъездного дома. Услуга позволяет подключить сервис видеоаналитики, который поможет оперативно информировать управляющую компанию в случае перекрытия обзора камер, обрыва трансляции, а также быстро обнаружить оставленные предметы.

Специалисты «Ростелекома» установили на подъездах новые видеодомофоны с функцией распознавания лиц (Face Recognition). Кроме стандартных способов открытия подъезда при помощи электронного ключа или специального приложения на смартфоне, это можно сделать через встроенную камеру, которая фиксирует входящего и формирует математическую модель лица. Если цифровой профиль уже есть в базе данных, система подтверждает доступ, и дверь открывается автоматически.

— Застройщик нового жилого комплекса в центре Томска, ООО «СЗ «Карьероуправление», является нашим давним и надежным партнером. Цифровые услуги «Ростелекома» — от широкополосного доступа в интернет до автоматической передачи данных о потреблении тепла и энергии — уже успешно внедрены в двух крупных микрорайонах этого девелопера: «Левобережный» и «Северный парк», — отметила заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

«Ростелеком Ключ» — полностью российское решение, внесенное в реестр отечественного программного обеспечения, формируемый Минцифры России. Подробную информацию о продуктах платформы можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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