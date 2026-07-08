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Жители домов на 20 улицах Томска останутся без воды через две недели

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Во вторник, 21 июля, в Томске жители ряда домов на 20 улицах Томска останутся без воды из-за капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.45 и затронет дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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