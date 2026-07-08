Жители домов на 20 улицах Томска останутся без воды через две недели

8 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Во вторник, 21 июля, в Томске жители ряда домов на 20 улицах Томска останутся без воды из-за капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.45 и затронет дома, расположенные по адресам:

Батенькова пер, 5, 8;

Беленца Алексея ул, 14, 15/1, 17, 21;

Белинского ул, 3, 5, 6, 8, 11/1, 14, 18, 20, 20/1, 20а;

Гагарина ул, 1Б, 2, 2/1, 2а, 3, 3 стр. 1, 3 стр. 2, 4, 4 стр.1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 10, 10/1, 11а, 13, 18, 18, 19, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 31, 40/1, 48;

Гоголя ул, 14, 14/3, 14/4, 14/6, 14а, 15, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 23а;

Даниловский пер, 9;

Затеевский пер, 4, 5, 8;

Киевская ул, 17, 30;

Кононова пер, 7/1, 12, 13/1, 15/1, 15/2;

Красноармейская ул, 13а, 14, 15, 17, 17 стр. 1, 21, 25, 31;

Крылова ул, 8, 8 стр.1, 10, 10а, 14, 17, 21;

Лебедева ул, 5, 5/8, 5а, 5в;

Ленина пр-кт, 54Б/1, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 66, 68, 70, 87, 89, 91, 93, 93, 93, 95, 97, 97/1, 97а, 99, 111 стр.2;

Нахановича пер, 10/1, 14, 21;

Никитина ул, 1а, 3, 4, 4а, 6, 8Б, 9, 10 стр.1, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17/3, 17а, 19, 20, 21, 25, 26 стр. 3, 29а, 29Б, 31, 35, 37, 37а, 37а, 37Б, 49, 56;

Пионерский пер, 4, 8, 10, 14а;

Плеханова пер, 1а, 4, 5/1, 5а, 7, 7/1, 8, 9, 11;

Советская ул, 1а, 3, 4, 5/1, 7, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 16а, 17, 18, 18/1, 18а, 19/1, 20, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29а, 30, 32, 32а, 33, 34, 35, 37, 37а;

Фрунзе пр-кт, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 32а, 34, 40, 40, 46, 86, 88, 92а, 92г, 94;

Шумихинский пер, 3, 3/1, 6, 8, 9а, 12, 12а, 14, 14а

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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