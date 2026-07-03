Томские ученые предлагают получать бензин из пластика

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Ученые Томского политеха предложили новый способ переработки пластиковых отходов в компоненты топлива, в том числе и популярных марок бензина — от АИ-80 до АИ-98, сообщает пресс-служба вуза.

Процесс проходит в две стадии. Сначала политехники разложили отходы полипропилена, выделив из сырья бензиновую фракцию. Процесс проходил с помощью метода термического разложения (пиролиза) при температуре 450 ℃ и атмосферном давлении.

Затем выделенные бензиновые фракции были гидронасыщенны на алюмокобальтмолибденовом катализаторе, таким образом ученые получили углеводороды — такие же входят в состав бензина. Эксперименты проводились при разных температурах, чтобы отследить, как меняется состав и свойства получаемых бензиновых фракций.

— Традиционная переработка пластика с методом пиролиза дает в качестве продукта жидкие смеси с высоким содержанием алкенов и ароматических углеводородов. Использовать их в коммерческих бензинах нельзя. Наш двухэтапный метод позволяет очистить бензиновую фракцию от лишних «примесей». Это делает сырье более пригодным для создания на его основе знакомого нам топлива. Причем благодаря тому, что мы детально изучили влияние температуры и скорости подачи сырья в процессе гидронасыщения, нам удалось добиться получения бензиновых компонентов нужного состава, — отмечает один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Илья Богданов.

Результаты исследования выявили параметры для получения наиболее перспективных топливных компонентов. Так, при температуре гидронасыщения в 350 ℃ и расходе сырья 0,51 мл/мин получается бензиновые фракции с минимальным содержанием вредных веществ (алкенов и бензола), но с относительно низким октановым числом (ОЧИ 58,7). При температуре гидронасыщения в 300 ℃ и расходе сырья 0,85 мл/мин получается продукт с относительно высоким октановым числом (ОЧИ 72,9), однако эти топливные фракции необходимо смешивать с другими компонентами для сбалансирования.

— Мы установили, сколько топливных компонентов, полученных новым способом, можно добавлять для получения традиционных марок топлива. Например, для АИ-80 этот показатель на уровне до 35% от общего объема готового топлива, для АИ-92 — до 25%, для АИ-95 — до 15%, а для АИ-98 —до 5%. При этом, по своим свойствам такой бензин будет соответствовать требованиям всех государственных стандартов, предъявляемых к составу коммерческих топлив, — добавляет соавтор исследования, лаборант Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Даниил Еронский.

Сейчас ученые продолжают работы для повышения качества получаемых топливных фракций и оптимизации технологии для промышленного применения.

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