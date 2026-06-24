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В Томской области потушили 11 лесных пожаров за сутки

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Общее количество действующих лесных пожаров в Томской области снизилось до 52, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 11 возгораний, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные департамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 11 лесных пожаров на территории Александровского, Асиновского, Бакчарского, Васюганского, Каргасокского и Кедровского лесничеств. Действует 52 лесных пожара. Из них два локализованы на территории Парабельского и Каргасокского лесничеств», — говорится в сообщении.

В регионе действует режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки.

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