В лесах Томской области введен режим ЧС

15 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области из-за ушудшения лесопожраной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Как уточняют в пресс-службе регионального правительства, причиной стала жаркая сухая погода и действующие лесные пожары в зоне авиационного тушения. Так, сегодня утром, 15 июня, на территории Томской области действовали 14 лесных пожаров: на территориях Александровского (1), Бакчарского (1), Верхнекетского (7), Кедровского (1), Колпашевского (1) и Первомайского (3) лесничеств. Из них 2 локализованы: на территории Верхнекетского лесничества.

Помощь в их ликвидации оказывают 50 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны из Приволжского авиаотделения и 49 авиапожарных Авиалесоохраны из Новосибирской (25), Омской (12) областей и Республики Хакасия (12).

Напомним, ранее на территории региона ввели особый противопожарный режим и режим функционирования «повышенная готовность». Жителям необходимо соблюдать установленные ограничения и правила пожарной безопасности в лесах.

В случае обнаружения возгораний или задымлений на территории лесных массивов следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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