Томские независимые АЗС получат топливо от крупных компаний — власти

6 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Власти Томской области организовали взаимодействие независимых АЗС с крупными поставщиками для стабилизации ситуации с топливом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатор региона Владимира Мазура.

«Взаимодействуем с компанией «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива частным АЗС. Семь организаций из районов области уже подписали договора, поставки идут. Прорабатываем вопросы поставок и работы АЗС с компанией «Газпромнефть региональные продажи», — написал он.

Вместе с тем губернатор отметил, что не все руководители независимых заправочных станций оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком.

«В ручном режиме взаимодействуем с каждым муниципалитетом по текущим потребностям предприятий жизнеобеспечения, оперативных служб, учреждений здравоохранения. Индивидуально отрабатываем заявки с поставщиками», — добавил Мазур.

По его данным, уровень спроса на топливо в регионе в 1,5 раза превышает стандартный для этого времени года. Это приводит к большим очередям на АЗС.

Мазур подчеркнул, что запасов топлива в Томской области «даже при сегодняшнем спросе достаточно».

Напомним, ранее в Томской области утвердили ряд мер по стабилизации топливного рынка. Администрация также обращалась к автомобилистам с просьбой не заправляться впрок и в канистры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».