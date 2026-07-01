«Воображение памяти»: в Томске подростки создали зины по архивным фотографиям и семейным историям

1 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Сибирском филиале Пушкинского музея завершилась третья творческая лаборатория для подростков по созданию зинов, прошедшая под названием «Воображение памяти».

Как и в предыдущие годы, проект представлял собой художественное исследование города, однако на этот раз отправной точкой для него стали одновременно молчаливые и говорящие документы прошлого — фотографии Томска 1960-х — 2000-х гг. Еще одной, узловой точкой исследования была выбрана тема памяти. Поводом для разговора о ней со столь юными участниками послужили близкие им семейные истории. На собственном опыте участники проверяли, возможно ли познание истории большей, чем наша личная, через призму близких нам событий, и пытались понять, какую роль в этом играют фантазия и воображение.

Традиционно ведущими проекта стали Антон Метельков и Валерия Яковлева — авторы образовательных программ и арт-походов, исследователи книжной культуры и научные сотрудники лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН. Фото: Савелий Петрушев

Главным медиумом лаборатории стала фотография. Участники — подростки от 13 до 19 лет — работали с архивными снимками авторства томских фотографов Виктора Кондратьева и Виктора Коковихина. Чтобы глубже погрузиться в материал, ребята посетили фонды Краеведческого музея, где познакомились с принципами хранения фотографий, методами работы исследователей с визуальными источниками и узнали, как можно использовать фото в художественных проектах.

Основным местом притяжения на карте города стала улица Красноармейская и соседние кварталы. Участники исследовали ее и самостоятельно, и в сопровождении приглашенных спикеров лаборатории. Особенной стала прогулка с культурным деятелем и коллекционером Еленой Заславской, рассказавшей ребятам, каким был Томск раньше, что изменилось, а что осталось прежним.

Помимо этого, Елена предоставила для изучения и работы фотографии Александра Батурина из своего личного архива. Фото: Савелий Петрушев

Важным событием стала встреча с фотографом и коллекционером Александром Почтарёвым. Он поделился с участниками историей легендарного фотомарафона 2000 года, когда всем желающим раздали пленку, поставив задачу — в течение одного дня запечатлеть город таким, какой он есть. Тогда эти снимки казались бытовой фиксацией, а сегодня они воспринимаются уже как ценный исторический документ, который вдохновляет на собственные творческие поиски.

Участники лаборатории много работали с семейными архивами, записывали воспоминания родственников и облекали их в художественную форму, используя техники коллажа и фотомонтажа, а также работая над собственным авторским текстом. Фото: Савелий Петрушев

Еще одним источником при подготовке зинов стал фонд периодических изданий Научной библиотеки ТГУ — подростки листали томские городские и районные газеты, обращая особое внимание на искусство советского газетного заголовка, фотографировали отозвавшиеся фрагменты и включали их в свои проекты.

Во время лаборатории участники посетили выставку «Старик Б.У. Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства» в Кабинете Пушкинского: Софья Шипицына, куратор Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, провела экскурсию, где рассказала о легендарной фигуре уральского андеграунда Евгении Малахине, известном под псевдонимом Старик Б. У. Кашкин. Ребята познакомились с многообразием форм его творчества: экспериментальной фотографией, фотокнигами, книгами художника, «морально-шинковательными» досочками и литературными произведениями. Позже многие обратились к опыту Б. У. Кашкина, превращая фрагменты семейных и личных историй в поэтический текст.

Итогом интенсивной работы стали 8 авторских зинов — малотиражных рукотворных изданий, в которых органично переплелись несколько слоев: знания, полученные на встречах и прогулках, фотографии старого и современного Томска, газетные вырезки, впечатления от города, материалы из семейных архивов и личные истории самих участников Фото: Савелий Петрушев

Каждый создал свою авторскую капсулу времени, где соединились прошлое и настоящее, воображение и память, которые не находятся в конфликте, а помогают нам лучше понять себя и свое место в большой истории.

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Антон Метельков и Валерия Яковлева о зинах, сделанных участниками лаборатории:

Дискретная, т. е. фрагментированная история — каковой зачастую предстает перед нами и история семьи — более органично укладывается в зин, чем в традиционную книжную форму. Эта особенность формата полнее всего была реализована в издании Василины Скворцовой «Рыжие истории». Отдельные факты семейной хроники дополнительно объединены автором при помощи написанных специально четверостиший-комментариев и сквозного персонажа — рыжего кота (вполне возможно, именно он и говорит с читателем стихами). Сначала кот появляется на страницах только в виде миниатюрных лапок, ушей и мордочки, выглядывая из-за других рисунков, семейных фотографий и газетных вырезок, а в конце является уже целиком и раскрывает логику названия зина.

Оказывается, коты в семье Скворцовых всегда рыжие. Зин Василины Скворцовой Фото: Савелий Петрушев

Поэтическая речь проходит сквозной нитью через еще один зин. «Эта девочка» Лишки Лисичниковой включает в себя две семейные истории, одна из которых — тетина история про поджог сена в сарае — была переложена автором на стихи. На первом же развороте нас встречает фотография Лишки с приклеенным к голове индейским пером. Такое молниеносное знакомство с автором, характерное для формы зина, поддерживается столь же непосредственным вступлением от первого лица.

Вступление открывает нам тайну вовсе не случайно появившегося на фотографии индейского пера, обозначает связь предстоящей тетиной истории с собственной историей Лишки и в крайне доверительной манере обнаруживает перед читателем философский взгляд автора: «… я расскажу историю моей тети, которая, может, и страшная, но очень смешная через время. Все истории становятся смешными через время». Фото: Савелий Петрушев

Неожиданно для нас самих два зина на лаборатории оказались сделаны не в актуальной традиции индивидуальных зинов, а в более классической манере субкультурных изданий, авторы которых идентифицируют себя с тем или иным движением. «Мой рыболовный путь» Артема Червинского передает впечатления от последовательного знакомства с различными рыболовными снастями. В нем интересно в первую очередь то, что это не перепечатки статей из интернета, а действительно пережитый автором опыт, который сопровождают его оригинальные рисунки и фотографии. Не менее важно, что в этот рассказ оказались вплетены и рыбацкие истории, связанные со старшими родственниками Артема.

Отдельного внимания заслуживает оформление издания: обложка со сложной композицией, совмещающей в себе шрифтовое оформление начала XX в. и колористику книжного дизайна 70-х; характерное для периодических изданий разнообразие шрифтов для заголовков внутри зина; динамично меняющаяся от раздела к разделу компоновка текста; использование миллиметровой бумаги в качестве подложки для авторских схематических рисунков. Зин Артема Червинского Фото: Савелий Петрушев

Второй субкультурный зин — «Томск. Обратная сторона» Миши Макунина. Он представляет собой анархокраеведческий путеводитель по заброшенным зданиям города. В роли проводника в нем выступает мышонок Вадим, пришедший из беллетризованной истории о том, как в туристическом рюкзаке автора завелись мыши. Каждый из приведенных в зине объектов сопровождается фотографическим эквивалентом эмоции, которую он вызывает (угрюмый голубь, страх падения и др.). автор также дает советы по городскому туризму, знакомит с его терминологией и этикой. Оба эти зина легко представить в виде периодических изданий, и мы надеемся, что таковыми они и станут.

Ценность такого рода изданий в том, что они, как и всякие зины, много говорят об авторе, но делают это не впрямую, а через рассказ о том или ином его увлечении. Сейчас зинов этой направленности становится все меньше, и нам особенно радостно, что наша лаборатория сделала небольшое завихрение, вышла из-под контроля и подарила нам два этих зина. Фото: Савелий Петрушев

Постер-зин Сергея Чернова «Ситуация в самолете», сделан на стыке между основным направлением лаборатории (семейные истории) и увлечением автора путешествиями по «непарадному» Томску. Такая амбивалентность подсказана самой формой постер-зина, имеющего «аверс» и «реверс». Две истории связаны между собой ощущением риска: юная бабушка тайком путешествует на самолете, а ее внук в компании мышат-проводников бродит по городским окраинам.

Это был один из тех случаев, когда в процессе работы над зином автор нашел неочевидное на первый взгляд сходство между собой и своим родственником — сходство неожиданное и вызывающее улыбку. Зин Сергея Чернова Фото: Савелий Петрушев

Дана Черкашина, первый раз попробовавшая свои силы в зиноделии год назад, уже выработала собственный стиль: зин Fotos aus der Vergangenheit выполнен в характерной для нее минималистичной и эстетичной манере. Коллаж с Домом культуры ТПИ вдохновил Дану на создание персонажа — mr. Eduard Sherkau, затерявшегося во времени. Автор вступает с ним в переписку, в ходе которой завязывается диалог о природе времени, о родственных узах, о медиуме фотографии…

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Письма перемежаются визуальными рифмами, стирающими временные границы: девочка со страниц журнала «Вязание» 1981 г. соседствует с девочкой с Новособорной площади 2026 г. — в похожих платьях, с похожим внимательным мироощущением. А мимо пролетает майский жук, напугавший фотографа и не позволивший сделать серию снимков. Зин Даны Черкашиной Фото: Савелий Петрушев

Даша Матвеева и Ульяна Никонова участвуют в наших лабораториях уже третий год, и их работы показывают все более высокий уровень. Дашу мы знаем как блестящего автора текстов. В ее зине «По заснеженному полю», имеющему подзаголовок «почти правдивая история», очень изящно соединились все сюжетные линии, которые мы запланировали. Начав с исследования здания по адресу Красноармейская, 71, где сейчас находится Российско-немецкий дом, Даша изобрела двух персонажей — меннонита, живущего на крыше, и девочку с нервным заболеванием, а потом переплела их историю с историей своей мамы и ее немецкой овчарки. Нам хотелось поговорить с ребятами о «духах города» — зримых и незримых персонажах, которые могут влиять на жизнь обычных людей, направляя их и подталкивая к тем или иным решениям (к слову, Старик Б. У. Кашкин также представляется нам одним из таких персонажей, и знакомство с его творчеством очень подкрепило эту сторону лаборатории).

В рассказе Даши эта идея реализована безупречно: немец-меннонит не просто оказывается связующим звеном между Дашиной мамой и ее щенком, но каждый раз приводит разумные и убедительные доводы, выступая в роли переговорщика. В сочетании документальности и художественности на наших глазах рождается сибирская версия магического реализма. Фото: Савелий Петрушев

В зине Ульяны Никоновой повествование ведется преимущественно с помощью визуальных средств — в них автор с каждой лабораторией совершенствуется, разрабатывая свой собственный художественный стиль. Зин сделан в виде «гармошки», которая, расправляясь, щедро рассыпает истории, доселе скрытые за стенами одного томского дома. Словно в шкатулке, здесь спрессовались самые разные сюжеты — и про накрашенные губы бабушки, напугавшие бабушкину маму, и про волков, которых отпугивал прадедушка, и разные другие, о которых можно только догадываться. Оттуда доносятся какие-то шорохи, обрывки фраз, стихотворений и разговоров…

Возникает целая галерея образов и персонажей, пришедших из снов, фантазий и воспоминаний о давно и напрочь позабытом, нанизанных на красную нитку-мулине. Зин Ульяны Никоновой Фото: Савелий Петрушев

Текст: обзор работ — Софья Шипицына, Лукия Мурина, рассказы о зинах — Антон Метельков, Валерия Яковлева

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