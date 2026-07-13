У главного корпуса ТГУ обустроят Университетскую площадь

В Томске между главным корпусом и корпусом №2 Томского государственного университета появится благоустроенная Университетская площадь. Над ее концепцией в рамках конкурса трудятся архитектурные бюро со всей страны.

Как уточняют в пресс-службе вуза, на первый этап отбора поступило 17 заявок из 11 городов России. Задача конкурса — «переосмыслить» пространство между главным корпусом ТГУ и корпусом №2, которое используется в основном как транзитный маршрут для студентов, сотрудников вуза и остальных горожан.

— Университетская площадь связывает город с университетом — это пространство совместного пользования, значимое для всех томичей, — говорит директор по развитию научно-образовательного центра урбанистики и регионального развития ТГУ Владимир Чемерис.

Разработчики проектов предложат новую транспортно-пешеходную схему, функциональное зонирование, а также идеи по обновлению фасадов некоторых зданий в черте Университетской площади — тех, что не являются объектами культурного наследия.

Сейчас жюри, в состав которого вошли представители университета, экспертного сообщества и органов власти, определило пятерых финалистов: ООО «ДК» (Ярославль), ООО «КПМ А-2» (Красноярск), MDVA+S2 (Барнаул — Новосибирск — Томск), ООО «Творческая мастерская ТМ» (Самара), Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Финалисты представят свои концепции к 1 октября. После этого жюри выберет победителей, которые разделят призовой фонд в 1 млн рублей: первое место — 500 тыс., второе — 300 тыс., третье — 200 тыс. Еще 900 тыс. рублей распределят между финалистами по итогам первого тура.

Работа победителя, занявшего первое место, ляжет в основу проектно-сметной документации.

В сообщении уточняется, что финансирование конкурса обеспечивает Эндаумент-фонд ТГУ. На проект выделено 2,6 млн рублей. Средства пойдут на призовой фонд, приезд экспертов и организационные расходы. Сам конкурс проводится к 150-летию университета, которое будет отмечаться в 2028 году.

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