Венки, музыка и сказки: как томичи отметят Ивана Купалу

8 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 11 июля, Первый музей славянской мифологии отметит день Ивана Купалы. Гостей ждут мастер-класс по плетению венков на свежем воздухе, а также музыкальный вечер, где они узнают о скрытых, взрослых смыслах детских сказок.

— Празднование дня Ивана Купалы — давняя традиция для нашего музея. Каждый год стараемся тематически проводить этот день. В этот раз мы перенесли празднование на 11 июля, чтобы всем было удобно прийти в выходной, — рассказала руководитель отдела маркетинга музея Анастасия Гусева.

В 16.00 на лужайке перед музеем состоится мастер-класс по плетению венков. Гостям расскажут о смысле цветов в мифологии, а с девушками поделятся секретами как найти суженого. После, в 17.00, пройдет фолк-концерт «Русские эротические сказки».

— Выступление пройдет в старом русском мотиве: с гуслями и перкуссией. Фольклорист Елена Поданева будет читать и петь перед зрителями. Гости познакомятся с историческим контекстом: откуда взялись сказки, их этимологию, почему они возникли, какие взрослые смыслы прятались в сказках из детства. В прошлом году был такой концерт, но сейчас будет другая программа, — пояснила Анастасия.

Мероприятия пройдут по адресу: улица Загорная, 12. Стоимость билета на мастер-класс составит 1200 рублей, на фолк-концерт — 1000 рублей.

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