В Томске создадут миниатюры утерянных зданий деревянного зодчества

В Томске запустили проект «Потаенный Томск», в рамках которого будут воссозданы образцы исчезнувшего деревянного наследия города. Первая миниатюра появится уже этим летом. Всего к 2027 году будет спроектировано десять моделей таких зданий, выполненных преимущественно из сосны.

Проект «Потаенный Томск» начинает свою реализацию летом 2026 года. Его авторы намерены создать выставку макетов утерянных зданий архитектурного деревянного наследия Томска, а также провести лекции и мастер-классы, посвященные деревянному зодчеству и макетированию.

Каждая миниатюра, созданная в масштабе 1:25, будет размещена в каком-то из общественных пространств, например, в гастрохолле «Лампочка», аэропорту «Камов», музее истории Томска или университетской роще. Основным материалом для макетом станет сосна. После создания всех десяти, позиций будет проведена экспозиция в Губернаторском квартале. Она запланирована на май–июнь 2027 года.

— Томск — это единственный крупный город на территории России, в котором сохранились массивные деревянные застройки при всех сложностях. Поэтому кому как ни нам заниматься сохранением и бережным напоминанием о корнях наших, без которых невозможно ни одному дереву вырасти и существовать долго, — отметила заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Лариса Романова.

Томичи смогут участвовать в голосовании, в котором выберут какие исторические объекты будут представлены в миниатюре. Всего на выбор представят 13 зданий, 10 из которых станут прототипом настоящих построек в исходном их виде. На данный момент томичи уже могут ознакомиться с четырьмя претендентами на место в десятку, среди которых: дом на улице Белинского, 23, Плеханова, 5а, Советской, 20, Красноармейской, 64.

Подробная информация о каждом из объектов размещена в паблике во ВКонтакте «Потаенный Томск». Голосование должно пройти до конца июля, первый макет дома планируют представить в конце июля — августе 2026 года.

В рамках проекта также будет создан сайт дополненной реальности, на котором можно ознакомиться с историей домов, посмотреть архивные фотографии и самостоятельно распечатать 3D модель любого из них. В 2027 году томичи смогут стать участниками дневной акции «На Родину», суть которых заключается в небольших экскурсиях, которые позволяют получше узнать историю здания.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».