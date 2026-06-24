В центре Томска появится новый цветник у памятника Аркадию Иванову

24 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В центре Томска 25 июня высадят новый цветник рядом с памятником Аркадию Иванову и школой №32. Проект реализуется при участии городских волонтёров, бизнеса и специалистов по ландшафтному дизайну.

Проект продолжает серию городских инициатив по озеленению общественных пространств. Ранее по инициативе тех же организаторов был создан цветник «Новое дыхание» у Роддома №1. Уже второй год он развивается при поддержке «Ландшафтных волонтёров».

Новая площадка реализуется при участии волонтёрского движения и при поддержке департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Томска. К работе над проектом подключились специалисты по ландшафтному дизайну и студенты Биологического института ТГУ. Вместе с волонтёром и студенткой кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Полиной Мартыновой был разработан основной проект цветника, а также подобран ассортимент растений. Посадочный материал закупил супермаркет «ДАЧА».

Высадка растений запланирована уже на ближайший четверг. При этом проект задуман не только как элемент благоустройства, но и как образовательная площадка. Студенты Биологического института ТГУ смогут отработать практические навыки ландшафтного проектирования и поучаствовать в реализации собственных решений на месте. Часть предложений, подготовленных учащимися, может быть учтена непосредственно в ходе посадки.

Организаторы надеются, что после завершения работ территорию цветника может взять под кураторство школа №3. Они подчеркивают, что подобные инициативы помогают формировать у школьников понимание принципов устойчивого и экологически обоснованного озеленения, а также вовлекают их в практическое благоустройство города.

Новый цветник получил название «После нас остаётся любовь». По замыслу авторов, оно отражает идею следа, который человек оставляет в городской среде, и одновременно связано с историей Аркадия Иванова и его семьи. В рамках открытия проекта организаторы планируют рассказать эту историю участникам посадки и представить подлинную открытку, отправленную Аркадию Иванову его супругой из ссылки в Колпашево.

Принять участие в высадке растений смогут все желающие. Мероприятие состоится 25 июня в 10:00 у памятника Аркадию Иванову (пересечение проспекта Ленина и улицы Пирогова).

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