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Гаражная распродажа и ярмарка-раздача котов пройдут в Томске 26 июля

Благотворительность, Город, Котики, События, Томские новости, выставка котов Томск гаражная распродажа Томск добрые дела помощь животным бездомные коты приют для Гаражная распродажа и ярмарка-раздача котов пройдут в Томске 26 июля

В воскресенье, 26 июля, во дворике Томского областного краеведческого музея пройдет выставка котов и гаражная распродажа в поддержку животных. Гости смогут познакомиться с питомцами, помочь им и приобрести вещи от томских жителей.

На выставку привезут шесть котов — Варю, Луизу, Пуха, Витю, Марфу и Нику. Все желающие смогут пообщаться с животными и, возможно, забрать одного из них домой. Для новых хозяев организаторы подготовили сюрприз — среди тех, кто возьмёт котика в этот день, разыграют подарок для питомца.

На гаражной распродаже будут продавать книги, комнатные растения, игрушки и лежанки для животных, а также картины томских художников. Все средства от продаж направят на помощь подопечным проекта «Добрые дела».

Организаторы также принимают помощь в виде корма для котов, наполнителя для лотков, пелёнок и переносок. Тем, кто планирует забрать питомца домой, нужно взять с собой паспорт и переноску.

Мероприятие пройдет 26 июля с 12:00 до 19:00 в Томском областном краеведческом музее по адресу: пр. Ленина, 75.

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