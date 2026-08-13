Томский памятник попал на карту рекордов России от 2ГИС

13 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Томский памятник лягушке-путешественнице вошёл в карту рекордов России, которую подготовили специалисты сервиса 2ГИС. Всего в подборку попали 70 объектов из 30 городов страны.

Среди них — самое большое колесо обозрения в Европе, самое фотографируемое здание, крупнейший рукотворный парк и другие необычные достижения. Примечательно, что зоопарк в Ярославле обошел размерами новосибирский. А томская лягушка претендует на звание самого маленького памятника в мире: её высота всего 44 миллиметра.

Пользователи смогут найти и транспортные рекорды. Самый длинный городской автобусный маршрут — №77п в Сочи, протяженностью 82 км вдоль побережья. Самый длинный трамвайный маршрут (в мире) — T2 в Москве, за один рейс проходит 33 км и делает 79 остановок. Самый длинный велосипедный маршрут — «ВЕЛО1: Яхрома — Дубна» (56 км), первая очередь запланированного 1000-километрового маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ознакомиться со всеми рекордсменами можно на сайте и в самом 2ГИС: нужно ввести в поисковой строке запрос «карта рекордов».

Напомним, памятник лягушке-путешественнице установили в Томске в 2013 году. Он располагается возле гостиницы «Томск». Высота памятника всего 44 миллиметра. Композиция представляет собой обложенный плиткой участок земли, в центре располагается камень, на котором в задумчивости сидит смотрящая в небо лягушка. Автор мини-скульптуры Олег Кислицкий, решил таким образом отметить заслуги томских путешественников.

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