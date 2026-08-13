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Томский памятник попал на карту рекордов России от 2ГИС

Город, Памятники, Томские новости, памятники интересные новости Томска путеводители 2gis Томский памятник попал на карту рекордов России от 2ГИС

Томский памятник лягушке-путешественнице вошёл в карту рекордов России, которую подготовили специалисты сервиса 2ГИС. Всего в подборку попали 70 объектов из 30 городов страны.

Среди них — самое большое колесо обозрения в Европе, самое фотографируемое здание, крупнейший рукотворный парк и другие необычные достижения. Примечательно, что зоопарк в Ярославле обошел размерами новосибирский. А томская лягушка претендует на звание самого маленького памятника в мире: её высота всего 44 миллиметра.

Пользователи смогут найти и транспортные рекорды. Самый длинный городской автобусный маршрут — №77п в Сочи, протяженностью 82 км вдоль побережья. Самый длинный трамвайный маршрут (в мире) — T2 в Москве, за один рейс проходит 33 км и делает 79 остановок. Самый длинный велосипедный маршрут — «ВЕЛО1: Яхрома — Дубна» (56 км), первая очередь запланированного 1000-километрового маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ознакомиться со всеми рекордсменами можно на сайте и в самом 2ГИС: нужно ввести в поисковой строке запрос «карта рекордов».

Напомним, памятник лягушке-путешественнице установили в Томске в 2013 году. Он располагается возле гостиницы «Томск». Высота памятника всего 44 миллиметра. Композиция представляет собой обложенный плиткой участок земли, в центре располагается камень, на котором в задумчивости сидит смотрящая в небо лягушка. Автор мини-скульптуры Олег Кислицкий, решил таким образом отметить заслуги томских путешественников.

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