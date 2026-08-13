Памятник Пушкину открыли в томском Буфф-саду

13 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Сегодня, 13 августа, в Томске прошла церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Буфф-саду. Монумент изготовили на средства томского предпринимателя, мецената и писателя Дениса Емельянова, а установили при поддержке «Томскнефтехима».

Как сообщают в пресс-службе предприятия, памятник создал скульптор Александр Козинин, действительный член Петровской Академии наук и искусств и Международной федерации художников ЮНЕСКО. За эту работу Российская академия художеств наградила его Большой медалью «Достойному». Монумент представляет собой фигуру Пушкина в полный рост на постаменте: в одной руке поэт держит перчатку, другой — воротник плаща. На постаменте — надпись «Пушкин Александр Сергеевич. 1799–1837».

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Церемонию сопровождала атмосфера пушкинской эпохи: звучали скрипка и рояль, у беседки работала интерактивная фотозона, на дорожках парка были расставлены мольберты с картинами по мотивам произведений поэта. Стихотворение «Памятник» прочитала лауреат международных конкурсов Ольга Радионова, а гостей приветствовал актёр Юрий Орлов в образе А.С. Пушкина. После церемонии для томичей и гостей города прошли викторина о жизни и творчестве Пушкина и книгообменная акция «Золотой век».

— Компания СИБУР на протяжении многих лет является одним из самых надежных партнеров администрации Томска в реализации социально значимых проектов. В прошлом году в Буфф-саду силами «Томскнефтехима» была высажена яблоневая аллея и проведены субботники, а в этом сад преобразился еще больше: новая подсветка деревьев и водопада, новые арт-объекты и содействие в установке памятника Пушкину — всё для того, чтобы томичи и гости города отдыхали здесь с удовольствием, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

В свою очередь, генеральный директор «Томскнефтехима» Рамиль Рябиков отметил, что для предприятия важно создавать пространства, где томичам будет приятно проводить время после рабочего дня.

— Комфортная городская среда — это не просто новые скамейки или фонари. Это эмоции людей, их желание возвращаться в парк снова и снова, — отметил Рамиль Рябиков. — Подсветка деревьев, арт-объекты и обновленная инфраструктура Буфф-сада — наш вклад в то, чтобы Томск становился современным городом, которым гордятся его жители.

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

«Томскнефтехим» второй год подряд участвует в обновлении Буфф-сада. В этом году в саду установлена скамейка-капсула с контурной подсветкой, арт-объект в виде геометрической абстракции (габион), выполнена подсветка каскадного водопада и подсветка деревьев.

Подробнее узнать о томском Буфф-саде можно в нашем выпуске «Анатомии Томска»

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