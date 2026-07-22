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Тако, текила и летний праздник: в Томске откроется кантина «Эскондида»

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В августе в Томске заработает кантина «Эскондида». Заведение создает та же команда, которая открыла бар «Кабинет редкостей» и пиратскую таверну «Сундук». Расположится оно на Ленина, 81/1 — на месте бывшего кафе «Птичка».

В «Эскондиде» обещают блюда латиноамериканской кухни — здесь будут готовить тако, буррито, фахитос и более экзотические для Томска вещи, к примеру, мексиканский суп на основе бычьих хвостов. В меню включат и латиноамериканский стритфуд, и более сложные блюда.

Что касается барной карты, то в кантине сосредоточатся на разнообразных напитках на основе агавы — это текила, мескаль, райсилья, сотол и подобные. Появятся и коктейли с этими видами алкоголя с необычной подачей.

Напитки на основе агавы планируют подавать в латиноамериканской традиции:

— Многие привыкли пить текилу с лаймом и солью, мы уже давно от этого отошли, всех гостей научили сочетать ее с сангритой, — поясняет Евгений Бородин, совладелец и бар-менеджер «Кабинета Редкостей», таверны «Сундук» и кантины. — Сангрита — это смесь на основе томатного сока, у нас в нее входит порядка 15 ингредиентов — соль, перец, паприка, копченая шрирача и не только.

Одними напитками на основе агавы в «Эскондиде», конечно, не ограничатся, в барной карте найдется место пиву, настойкам, сидрам и не только.

Дизайн-проект будущей кантины
Фото: предоставлео владельцами заведения

Важно, что заведение рассчитано не только на вечерний формат — днем сюда можно будет прийти всей семьей с детьми.

— У нас все яркое, красивое, сочное, так что детям тоже будет интересно, они часто рады бы что-то попробовать из латиноамериканской кухни, но обычно подобные блюда готовят только в барах, — говорит Евгений. — А у нас будет именно кантина, по формату это что-то между рестокафе и гастробаром. Днем к нам комфортно прийти с семьей, с детьми, а вечерами по выходным и праздникам у нас будут либо играть латиноамериканскую музыку, либо работать диджеи. Мексиканцы любят отдыхать и веселиться именно так, а по стилю дизайна (который создавал Иван Кашпур, он же придумывал нам интерьер для «Кабинета редкостей» и таверны «Сундук») проект связан главным образом с Мексикой, хотя кухня будет шире — латиноамериканской.

Названо новое заведение в честь знаменитой текилы эскондиды. Она делается из голубой агавы:

— Эта агава содержит в себе ферменты, которые влияют на центральную нервную систему человека, помогает вырабатывать норадреналин и дофамин, благодаря этому люди после эскондиды становятся веселее, могут танцевать от души, — рассказывает Евгений. — Наша кантина — это тоже история про праздник. Причем не только по выходным, это праздник, который с нами каждый день. Если, например, в нашей таверне мы каждый день отправляемся в дальние плавания, в «Кабинете редкостей» происходит что-то мистическое и волшебное, а в кантине всегда будет летний веселый праздник.

Вечеринку в честь открытия кантины обещают в августе, точная дата пока неизвестна. Летняя веранда, доставшаяся от «Птички», также продолжит работу в рамках нового заведения.

А в октябре люди из команды кантины полетят в Мексику и привезут оттуда интересных позиций в томское меню.

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