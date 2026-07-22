Скульптуры-победители «Праздника топора» украсили набережную реки Ушайки в Томске

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2026 // Фото: Томская филармония

В июле возле Большого концертного зала Томской филармонии появились металлические скульптуры скрипки, виолончели, валторны и гитары. Работы мастеров из Кемерова, Белгорода, Санкт-Петербурга и села Молчаново Томской области были переданы организации в начале июля.

Как отметила директор филармонии Наталия Чабовская, в здании БКЗ уже есть одна скульптура с «Праздника топора» — это кованый рояль с табуреточкой и букетом роз на крышке. Его и гитару, появившуюся на набережной Ушайки, сделал и подарил филармонии один автор — кузнец из Молчановского района Константин Астафьев. Остальные скульптуры администрация подбирала самостоятельно.

— Мы всегда поддерживаем «Праздник топора», там выступают наши коллективы, работают наши сотрудники в качестве волонтеров, и поэтому мы отслеживаем, какие там композиции, прежде всего, связанные с музыкой, и договариваемся о передаче, — рассказала Чабовская.

Она добавила, что экспозиция на набережной будет обновляться — новые скульптуры могут появиться после следующего «Праздника топора», а некоторые из имеющихся на зиму могут перенести внутрь здания филармонии.

«Праздник топора» — это международный фестиваль народных ремёсел с ярмаркой и фудкортом. Здесь свои работы представляют мастера гончарного дела, народной игрушки, художники и скульпторы по дереву и металлу. Фестиваль проводится в селе Зоркальцево Томской области с 2008 года. В 2026 году он пройдет с 8 по 23 августа.

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