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В Томске сносят шашлычную у бывших «Пончиков» на Южной

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Шашлычную на ул. Красноармейской, 139 сносят в Томске. Это одно из ряда зданий в районе площади Южной, в отношении которых вынесены судебные решения, сообщает пресс-служба УФССП.

— Данное строение суд признал незаконным и также вынес решение об освобождении земель. В связи с тем, что собственник торговой точки не освободил участок, возможность провести необходимые работы была предоставлена взыскателю — администрации, — говорится в сообщении.

Следующий объект, подлежащий сносу, находится ближе к транспортному кольцу. Речь идет о трех объединенных павильонах на Красноармейской 135 стр.1, стр.2, стр.3. Здесь располагаются пирожковая, шашлычная и магазин общей площадью 100 кв.м.

Исполнительное производство об освобождении земельного участка возбуждено в июне 2026 года. Если должник не выполнит решение суда, администрация Кировского района также вправе произвести демонтаж.

Напомним, ранее в Томске в районе Южной снесли здание, в котором ранее продавались легендарные томские пончики.

Фото: УФССП по Томской области

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